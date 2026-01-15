Conmoción por la muerte de un famoso músico a sus 69 años

Tristeza en el mundo de la música.

La cultura del sur argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Rubén Patagonia, ocurrida este jueves a los 69 años. El músico, cantor y activista cultural se encontraba internado en Comodoro Rivadavia, la ciudad donde nació y desde la cual construyó una trayectoria artística estrechamente ligada a la memoria, la identidad y las raíces patagónicas. La noticia fue confirmada por el Instituto Nacional de la Música y generó una inmediata conmoción en el ámbito cultural.

En los días previos, su familia había comunicado públicamente la necesidad de dadores de sangre, pedido que encontró una rápida respuesta solidaria por parte de la comunidad local. Si bien no trascendieron detalles sobre la enfermedad que atravesaba, el delicado cuadro de salud del artista era conocido y mantenía en vilo a quienes seguían de cerca su evolución.

Nacido como Rubén Chauque el 2 de julio de 1956, Patagonia se convirtió en una de las voces más representativas del folclore mapuche y de los ritmos del sur. A lo largo de su carrera lanzó nueve discos y compartió proyectos con figuras centrales de la música popular argentina como León Gieco, Divididos, La Renga, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia y Lito Vitale. Su recorrido fue reconocido con el CAMIN a la Trayectoria, la distinción máxima del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, y hasta inspiró a otros géneros: el grupo Almafuerte, con Ricardo Iorio, le dedicó la canción Rubén Patagonia.

La faceta actoral de Rubén Patagonia

Además de su aporte musical, desarrolló una intensa labor como actor en cine y televisión. Participó en producciones nacionales e internacionales, entre ellas La película del Rey, de Carlos Sorín, y compartió pantalla con intérpretes como Ulises Dumont, Ana María Giunta, Julio Chávez, Daniel Day-Lewis y Luis Brandoni. También formó parte de ficciones televisivas como El Elegido y de proyectos de fuerte impronta comunitaria, como Lonko Pincen, junto a Osvaldo Bayer y Juan Palomino.