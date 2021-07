Luis Novaresio se casó con Braulio: "Somos dos cincuentones, es muy fuerte"

El periodista de la señal A24 y conductor de Debo Decir se mostró emocionado: "Somos dos cincuentones con vidas ya recorridas y decidimos hacerlo igual, es muy fuerte", dijo.

Un 15 de julio pero del 2010, hace once años, en la madrugada del senado de la Nación se promulgaba la ley 26.618 de matrimonio igualitario con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. Y este jueves, de sorpresa y sin aviso, el periodista Luis Novaresio contrajo matrimonio con su (ahora) esposo Braulio Bauab. "Nos dieron un par de opciones y elegimos hoy, sin ninguna duda", dijo Novaresio en alusión a la fecha elegida.

"Estamos muy bien, muy nerviosos y muy contentos", comentó, minutos antes de ingresar al Registro Civil porteño de la calle Uruguay. "Cómo te la bicicletee, eh", bromeó al cronista Guido Záffora en relación al engaño que montó para no blanquear que ya habían acordado la fecha exacta. "¿Viste que bueno fui manteniendo el secreto?", dijo.

Quien no es una figura pública es Bauab, que así y todo se mostró abierto y feliz a hablar con los colegas de su marido: "Estoy muy enamorado de este señor y elijo compartir mi vida con él, tener una casa de campo juntos para hacernos viejitos y compartir nuestra libertad para hacer otra entidad de nosotros dos", dijo su flamante esposo con su hija (fruto de otro matrimonio) en brazos. Comentó que la celebración será vía Zoom y que su hermana, que vive en Israel, oficiará como maestra de ceremonia de un típico casamiento judío. "Hoy vamos a pisar las copas. En las celebraciones judías, los hombres pisan las copas. Aquí vamos a ser dos hombres rompiendo las copas y brindar por la felicidad", precisó Bauab.

Todavía no precisaron la fecha de la fiesta, pero será en marzo. "Va a ser una pool party, todos desnudos" bromeó, pero dijo que esperaba que pueda hacerse pronto, cuando se pueda. "Yo pensé que no me iba a casar, me parecía una agachada del sistema, y me terminé dando cuenta que era un ganso una vez más. Casarse es participar de una ceremonia con todos los que te conocen y te quieren. Somos dos cincuentones con vidas ya recorridas y decidimos hacerlo igual, es muy fuerte", concluyó emocionado.

El texto publicado por Novaresio, previo a la boda

"Con el paso del tiempo, supe (y vi) que el matrimonio respondía muchas veces a convenciones sociales, a tradiciones, a las que, de movida, pretendía desconocer. Las revoluciones en mi adolescencia se parecían a patear el tablero de cualquier cosa que luciera establecida. Mejor: cualquier cosa que hubiesen hecho mis padres o mis mayores. “No pienso casarme. Es someterme al sistema”, me acuerdo que dije en un asado de amigos a mis 18 pensado como despedida de soltero de alguno. Lo dije con soberbia y desubicación. Todavía no supe disculparme con el amigo aún hoy casado", escribió en un texto publicado hoy en Infobae.

"Me quiero casar porque puedo. Ahora sí. Por la lucha de muchos, muchas y, cómo no, muchxs, que no cacarearon como yo por años gritos vacíos de rebeldía sino que pusieron el cuerpo, su decisión y su inteligencia para que hace 11 años fuera ley mi deseo y el de miles. Que atropellaron a los que querían conservar para ellos la libre celebración del amor invocando hasta robos de bebés por parte de parejas homosexuales si salía la ley. Los mismos que luego, qué casualidad, no trepidaron en robarse un turno de vacuna antes de tiempo. Me quiero casar por la lucha de los colectivos LGTBIQ+ que fueron y son un ejemplo", concluyó en su columna.