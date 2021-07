La reacción de la suegra de Luis Novaresio a la salida de su casamiento: "No quiero que me enfoquen"

La flamante suegra del conductor de Debo Decir sorprendió a todos con una particular reacción cuando Braulio Bauab la presentó ante las cámaras.

Finalmente, el conductor de América TV Luis Novaresio contrajo matrimonio con Braulio Bauab tras comprometerse en plena pandemia. Luego de dar el sí y recibir las felicitaciones de sus afectos, las cámaras fueron por los enamorados y también por sus familiares, pero se llevaron una gran sorpresa con la peculiar reacción de la madre del empresario.

Novaresio y Bauab se comprometieron en julio de 2020 y, un año más tarde, contrajeron matrimonio en el Registro Civil de la Calle Uruguay. Luego de dar el sí, el periodista dialogó con los medios y aseguró: “No paré de llorar, literal...”. Además, Novaresio no tardó en mostrar ante las cámaras la libreta roja.

Mientras los flamantes esposos atendían a la prensa sucedió algo muy llamativo cuando apareció la madre de Braulio. Al verla, el empresario inmobiliario quiso presentarla ante los periodistas. "Mi mamá", exclamaba al tiempo que la abrazaba. Si bien logró convencerla, a la suegra del conductor de Debo Decir no le entusiasmó tanto la idea.

"No quiero que me enfoquen", sentenció la mujer. Al instante, el cronista de Paparazzi quiso ponerle un poco más de entusiasmo a la situación y preguntó por la edad de la señora. "No quiere decir la edad porque es muy coqueta", se adelantó Braulio entre risas al tiempo que su madre ratificó "no, la edad no".

El casamiento de Luis Novaresio

Este jueves, de sorpresa y sin aviso, el periodista Luis Novaresio contrajo matrimonio con su (ahora) esposo Braulio Bauab. "Nos dieron un par de opciones y elegimos hoy, sin ninguna duda", dijo Novaresio en alusión a la fecha elegida. Un día como hoy, pero del 2010, hace once años, en el senado de la Nación se promulgaba la ley 26.618 de matrimonio igualitario con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones.

En la ceremonia, además de los medios, estuvieron presentes sus familiares y amigos, incluso la pequeña Vera, la hija que tiene el empresario inmobiliario con Virginia, una amiga que hizo un tratamiento de fertilización asistida, en la modalidad de coparentalidad. El marido de Novaresio adelantó que la celebración será vía Zoom y que su hermana, que vive en Israel, oficiará como maestra de ceremonia de un típico casamiento judío, aunque la fiesta recién será en marzo.