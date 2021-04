Qué le pasó a Luis Miguel en el recital de Lima de 2005 y qué problema tuvo en el oído

La segunda temporada de la serie de Luis Miguel fue lanzada en la noche del último domingo. Tras una larga espera, la fabulosa producción de Netflix dio a conocer los primeros dos episodios. Y curiosamente, los mismos revelaron algunos detalles sumamente importantes en la vida del "Sol de México": el accidente en un oído que tuvo durante un recital que brindó en Lima (Perú) en 2005. ¿Qué fue lo que le pasó?

De acuerdo a lo que relata la serie, que tiene a Diego Boneta interpretando el papel del famoso cantante, Luis Miguel debía ir a dar un concierto a Perú. Sin embargo, en la historia real del artista, durante la gira que realizó entre septiembre de 2005 y el mismo mes en 2007 nunca pisó dicho territorio.

Pese a que la serie está autorizada por Luis Miguel, los productores inventaron un escenario para explicar un hecho que sí ocurrió en la vida del cantante, aunque una década después: sufrió un accidente en uno de sus oídos, mientras se encontraba tocando en vivo.

Fue el jueves 23 de octubre de 2014, en el club Geba -ubicado en la Ciudad de Buenos Aires-, el día y el lugar en donde el artista tuvo que interrumpir su show durante 20 minutos. "Se escucha bien", le consultó al público, que no comprendía qué es lo que sucedía. Y agregó: "No saben cuánto me están ayudando".

A pesar de sus intentos por continuar el recital en varias oportunidades, Luis Miguel debió abandonar el show. Poco tiempo después, y tras haber acudido a diversos chequeos médicos, se enteró que sufría de Tinnitus en uno de sus oídos.

Qué es el Tinnitus, trastorno de salud que sufre Luis Miguel

El tinnitus es un trastorno que trata de una percepción de un ruido o zumbido en los oídos. Es un problema frecuente que afecta a alrededor de un 15 a 20 por ciento de las personas y, justamente, Luis Miguel lo padece. En una entrevista que el cantante brindó en 2015, y tras suspender un show en el Auditorio Nacional de Ciudad de México por dicho motivo, el artista aclaró su situación y le pidió paciencia al público: "Tienen que pensar que yo empecé a los 9 años con esta carrera: con la música, los decibeles, los conciertos… Son más de 30 años expuestos a sonidos muy fuertes. Tuve que pasar por un tratamiento y afortunadamente ya estoy mucho mejor".