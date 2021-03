Luis Majul sufrió un robo en la puerta de LN+

Luis Majul terminó su programa en LN+ y fue en busca de su auto para irse del estudio. Al llegar, se encontró con una escena que lo descolocó: habían forzado la puerta de su vehículo para robarle. Los delincuentes hicieron “pelota parte de la puerta” al hacer “fuerza con una barreta”, y así pudieron llevarse la mochila del periodista, que estaba en el interior.

“Como en una especie de cadena de favores, alguien encontró la mochila y me la hizo llegar”, dijo el conductor, quien solo debió lamentar la pérdida de una laptop: pudo recuperar sus documentos. “Creo que estaban tan apurados que se dejaron un montón de cosas”, consideró sobre el accionar de los ladrones.

El periodista precisó al periodista Pablo Montagna que se enteró del hecho cuando “un amigo, de una amiga” le escribe diciendo que encontró la mochila y que lo único que faltaba era una computadora. “Tenía mis documentos adentro, la tarjeta de crédito adentro y las llaves adentro, solo faltaba una laptop viejita con poca información y plata”, explicó.

Además, trazó una comparación. “Así como en esa canción de (Joaquín) Sabina, yo les mando un abrazo grande a los chorros. Me gustaría tomar un cafecito con ellos para intercambiar alguna información y, por qué no, experiencias de vida: me gustaría saber qué les pasa por la cabeza para tomar semejante riesgo”, reflexionó.

El tema del español al cual se refiere Majul se llama “Pacto entre caballeros”. En la letra, Sabina recrea un episodio real. Tres delincuentes adolescentes lo reconocieron en pleno asalto y, tras saludarlo, los cuatro terminaron tomando infinidad de tragos en un bar. Al cantante le devolvieron sus pertenencias. Tiempo después, los ladrones fueron detenidos por la policía al intentar usurpar una vivienda.

“Así que no pasó absolutamente nada. Mi auto está asegurado, porque cumplo con todos los requisitos. Así que a los chorros los voy a invitar a un café para agradecerles por un lado y para decirles que hay otras formas de ganarse la vida”, cerró.

Jorge Lanata dio negativo de coronavirus

El periodista Jorge Lanata ingresó a la Fundación Favaloro durante las últimas horas del martes para someterse a varios estudios y como ocurre con cada paciente, fue hisopado por protocolo. Los rumores fueron muchos en relación a su salud pero, finalmente, se conoció que la prueba diagnóstica del coronavirus dio negativo. Cabe destacar que es paciente de riesgo por el trasplante de riñón que le realizaron hace más de cinco años.

Es importante remarcar que el comunicador y columnista de Todo Noticias (TN), luego de los rumores, no fue hospitalizado por síntomas referidos al COVID-19 sino que se trató de una leve arritmia que preocupó a su entorno y que, a su vez, fue controlada rápidamente. A partir de esta patología, en el Favaloro le realizaron distintos estudios para evitar algún inconveniente cardíaco en las horas siguientes. Quedó internado en observación pero se encuentra fuera de peligro.