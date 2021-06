Luis Majul se accidentó y no pudo conducir su programa de LN+

Luis Majul protagonizó un accidente automovilístico al chocar con un repartidor que iba en moto a "alta velocidad", según testigos del hecho. A pesar de no sufrir heridas de gravedad, no llegó a conducir +Voces y su lugar lo ocupó Tato Young.

Este viernes por la noche, Luis Majul protagonizó un accidente automovilístico en el barrio de Chacarita, más precisamente en la intersección de las calles Fraga y Dorrego. Cuando el periodista se dirigía a los estudios de LN+ para conducir +Voces, una moto se le cruzó y se produjo un choque aparatoso. Si bien ninguno de los implicados sufrió heridas de gravedad, Luis Majul se ausentó del ciclo que conduce y fue reemplazado por Tato Young.

"En el día de hoy alrededor de las 21.40 Luis Majul manejaba su auto y se le cruzó una moto en la esquina de Fraga y Dorrego", comenzó relatando en su cuenta de Twitter la abogada Silvina Martínez, que también es panelista de +Voces. "Él frenó y asistió al motociclista quien se encuentra bien al igual que Luis", agregó la letrada en una publicación que fue replicada por el propio Majul.

Más tarde, la misma Martínez sumó más información sobre el siniestro: "Inmediatamente llegó el Same y los médicos constataron que no había lesiones de gravedad". A pesar de que ninguno de los dos implicados en el accidente sufrió lesiones graves, el periodista debió aguardar hasta alrededor de las 23 horas a que el personal policial que intervino lo habilitara a mover el auto, por lo que su lugar en +Voces fue ocupado por Tato Young, uno de sus panelistas.

Luis Majul replicó la publicación en la que Silvina Martínez dio detalles de su accidente.

Según consignó Silvina Martínez en sus publicaciones, dos testigos del lamentable hecho coincidieron en que el motociclista circulaba a "alta velocidad". Cabe recordar que Luis Majul conduce +Voces de lunes a viernes a las 22 horas por la pantalla de La Nación + mientras que los domingos se mantiene al frente de La Cornisa, su histórico ciclo periodístico.

En marzo pasado, en la misma zona, Luis Majul sufrió un hecho de inseguridad cuando le forzaron la puerta del auto y le robaron una mochila. El periodista había dejado estacionado su vehículo en Fraga al 100 y solamente debió lamentar la pérdida de una computadora portátil. "Como en una especie de cadena de favores, alguien encontró la mochila y me la hizo llegar", declaró en aquel momento el histórico conductor.

"Me gustaría tomar un cafecito con ellos para intercambiar alguna información y, por qué no, experiencias de vida: me gustaría saber qué les pasa por la cabeza para tomar semejante riesgo", había reflexionado Majul tras aquella lamentable situación en Esta mañana, el programa que conduce diariamente en la primera mañana de Radio Rivadavia.