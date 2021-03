El periodista ultramacrista Luis Majul volvió a la carga con una nueva fake news y en esta ocasión buscó perjudicar el plan de vacunación que lleva adelante el gobierno de Axel Kicillof. A través de un informe periodístico con información falsa, aseguró que hay descontrol y desorganización en la Provincia de Buenos Aires. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, deschavó la operación del conductor de LN+.

Con información falsa, el conductor aseguró que se daban cancelaciones extrañas en la aplicación Vacunate y allí dieron a conocer la historia de un hombre de 82 años llamado "Juan Carlos Lavena" que aparecía como vacunado. "Entré a la página para ver cómo iba el tema de mi solicitud de vacuna y encuentro que me había vacunado con la primera dosis el 4 de enero, no habiendo asistido a la segunda. Nunca recibí un aviso y nunca fui a vacunarme, figuro como vacunado en el Hospital Regional José de San Martín en La Plata y vivo en Vicente López", contó.

Mientras la persona en cuestión habla de su historia y sus problemas para recibir la vacuna, las imágenes del informe muestran capturas de pantalla donde pueden observarse los datos de una aplicación pero que no condice con la historia de esa persona. Son falsas. Lo insólito es que las mismas fotos son las que se pueden observar a la hora de descargar la App, tanto en la tienda de Android con en la de iPhone para registrarse y llevar un control. El nombre, las fechas de ambas dosis y hasta el hospital se repite la misma foto ilustrativa.

Quien se expresó en relación al tema fue Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires que comanda el gobernador Axel Kicillof. "En serio hicieron un 'informe periodístico' cuya prueba es la imagen pública de ejemplo de la App? Les spoileo el final: Si, lo hicieron", dijo con indignación y repudiando fuertemente el accionar de La Nación. Hasta el momento, desde el medio, no hicieron ningún tipo de defensa.

El médico clínico y sanitarista que acompaña a Daniel Gollan en la cartera sanitaria de PBA, contó: "Cuándo salió el 'informe periodístico' con el caso de Juan Carlos, auditamos el sistema de asignación de turnos y encontramos que no había movimientos en su historial". Para peor, la producción de LN+ se comunicó con las autoridades bonaerenses, quienes le desmintieron la información y sin embargo, Majul decidió avanzar con la fake news.

Por último, Kreplak se refirió a la persona del informe, contó que pertenece al grupo mayores de 60 y que la vacuna empezó a aplicarse en este grupo etario a partir del 20 de enero. Además asegura que tiene turno para el 31 de marzo y que muchas cuentas del informe no le cierran. Tras dejar todas las pruebas a la vista, sentenció: "Muchachos se nota mucho, esto no suma. Estamos en el peor momento y necesitamos vacunar. Si no van a ayudar, al menos no mientan".

El hilo de Kreplak: