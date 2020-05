Luis Brandoni se quejó del "encierro" y lo destrozaron en Twitter

Luis Brandoni se presentó en el piso de Animales Sueltos para dar su postura sobre la extensión de la cuarentena y pidió que den una aproximación de cuándo "vamos a dejar de estar encerrados. "A mi me gustaría que alguien diga una aproximación de cuándo vamos a dejar de estar encerrados", expresó el actor y aseguró que "eso nos va a ayudar a muchos de nosotros ya que está creando una fatiga muy grande".

"No se puede hablar mal de la cuarentena, pero la extensión de la cuarentena trae problemas", sostuvo Brandoni mostrando su disconformidad hacia las medidas tomadas por el Gobierno. Por si quedaban dudas, reafirmó: "No me gusta el gobierno de Alberto Fernández, no le confío mucho", pero igualmente "le deseó la mejor suerte del mundo" en este contexto de pandemia.

En su análisis, el actor indicó que "lo que va a dejar la cuarentena va a ser serio, una dificultad muy grande" y pidió que los infectólogos que den alguna respuesta

Las declaraciones del actor generaron un fuerte repudio en las redes sociales, sobre todo en Twitter que los usuarios se encargaron de destacar que Brandoni se quejaba del encierro mientras estaba sentado en un estudio de televisión.