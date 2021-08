Miguel Romano y una historia desconocida con Wanda Nara "en el Hotel Alvear"

El famoso peluquero dio detalles de un episodio desconocido con Wanda Nara. Miguel Romano pasó por Los Mammones y habló de todo.

El famoso peluquero Miguel Romano pasó por el estudio de Los Mammones y no esquivó ninguna pregunta. De hecho, sorprendió a todos al recordar una anécdota secreta con Wanda Nara que pocos conocían. Con el correr de los minutos, el protagonista fue dando detalles de aquel episodio.

“No es que pasó algo con Wanda, es que no la quise peinar para el casamiento (NdeR: con Maxi López), nada más”, comenzó diciendo Miguel Romano, y agregó: "Ella fue a la mesa de Mirtha Legrand y le dijo que por favor me diga que la peine, y entonces me llamó Mirtha. Me dijo ‘Miguel, ¿por qué no la quiere peinar?’, porque ella no me tutea. Y no le iba a decir la verdad, entonces le dije que no se esmeró para que la peinara”.

Aludiendo a un desentendimiento económico, Miguel Romano cerró: “Pero después arreglamos… Y la peiné en el Hotel Alvear”. En ese momento, la panelista Silvina Escudero apareció en escena para sintetizar el problema que el peluquero había tenido con Nara: "Wanda le había pedido canje”.

Jey Mammón incomodó a Miguel Romano con una pregunta en vivo: "¿Te gusta?"

Miguel Romano fue invitado a Los Mammones para hablar de su vida y de su experiencia junto a diferentes figuras del espectáculo. Es por esta razón que Jey Mammon optó por realizarle una pregunta que lo incomodó en el aire de América TV.

Refiriéndose a Mirtha Legrand, su vuelta a la conducción y el largo reemplazo que tuvo de la mano de su nieta Juana Viale, el conductor lanzó: "¿Te gusta Juana Viale como conductora?". Desprevenido, Miguel Romano pidió que le repitieran la pregunta como si buscase tiempo para intentar salir del apuro.

"Me gusta ella, me gusta. ¿Sabés qué pasa? Son tantos años de la cara de Mirtha Legrand, que yo la extraño", lanzó Miguel Romano ante la atenta mirada de Jey Mammón y los panelistas del exitoso programa emitido en el prime time de América TV.