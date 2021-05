Adrián Barilari reveló que no iría a lo de Mirtha Legrand "ni por 1 millón de dólares"

Adrián Barilari reveló que no iría al programa de Mirtha Legrand ni por un millón de dólares.

Desde que comenzó a principios de año, Los Mammones se convirtió en una de las grandes sorpresas de América TV. Además de ser el programa más visto de la señal, los invitados suelen dejar algunas declaraciones jugosas. Ese fue el caso del pasado viernes, que Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, reveló que no se sentaría en la mesa de Mirtha Legrand ni le cantaría el feliz cumpleaños. Inclusive, Jey Mammón intentó ir más allá y le consultó si lo haría por un millón de dólares, pero el artista siguió firme en su postura.

En el marco de "Las 24 a las 24" en Los Mammones, Adrián Barilari sorprendió con algunas declaraciones, entre las que se destacó la afirmación de que no iría al programa de Mirtha Legrand. En esta sección del ciclo conducido por Jey Mammón, los invitados deben responder solamente con "sí" o "no" una serie de preguntas, con la temática más variada.

"¿Irías a cantar al cumpleaños de Mirtha?", disparó el conductor, a lo que rápidamente el cantante de Rata Blanca levantó el cartelito de "No". "Un palo verde hay", insistió Mammón que se sorprendió ante la nueva negativa de su invitado. "No iría al programa de Mirtha, directamente", reveló Barilari ante la sorpresa de todos en el estudio. "No se hace lo que yo sé hacer, que es cantar", explicó con sencillez el artista frente a la repregunta del conductor, que se mostró realmente intrigado por la seguridad en Barilari frente a Mirtha Legrand.

"Yo acá vengo porque vos me invitás a cantar", resumió Barilari. Pero no fue todo para Jey Mammón, que continuó la sección sorprendido con la respuesta del cantante sobre Mirtha Legrand, hasta que en un momento comentó que lo asombraba que no la quisiera a la diva de los almuerzos. El frontman de Rata Blanca aclaró entonces que no había dicho que no la quería y fue un poco más allá: "La admiro por su edad y cómo está". "Saludos a Mirtha, ¡cómo la quiero a Mirtha!", continuó divertido el cantante cuando los panelistas de Los Mammones le aseguraron que la diva veía el programa todas las noches.

Entre otras de las respuestas que causaron sorpresa en el estudio, Adrián Barilari reveló que sería jurado del Cantando por un sueño. Fuera de la sección mencionada, el cantante también contó la historia de cómo escribió Mujer amante, una de las canciones más icónicas de la banda y de los años 90: lo hizo sentado en el inodoro de su pequeño departamento de entonces.