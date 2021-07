La picante reacción de Ángel de Brito por un pedido de Luciana Salazar: "¿Por qué no se pone a ensayar?"

Luciana Salazar le pidió a la producción de Showmatch postergar el baile del caño, algo que no le gustó a Ángel de Brito, que salió a cruzarla con todo.

Entre los participantes de La Academia de Showmatch venía reinando la buena onda y la camaradería, algo que se terminó de cara al pedido de algunos famosos en la cercanía del baile del caño, uno de los más complicados del certamen. Mientras algunos famosos están dispuestos a cumplir el desafío pronto, otros pidieron postergarlo, con Luciana Salazar como abanderada. Esto no le gustó a Ángel de Brito, que cruzó a la blonda con dureza: "¿Por qué no se pone a ensayar Luli Salazar? Ayer zafó del duelo de casualidad".

Según contó Maite Peñoñori este jueves en Los Ángeles de la Mañana, la paz que reinaba entre los participantes de La Academia de Showmatch se terminó. El motivo es que dos famosas pidieron a la producción postergar el baile del caño, uno de los más complicados del certamen. Pero también hay otras celebridades que prefieren cumplir el desafío a la brevedad y sacárselo de encima, por lo que se abrió una grieta entre los concursantes.

"¡Ya los participantes me tienen podrido!", disparó Ángel de Brito e instó a la angelita a que revelara los nombres de quienes habían solicitado la postergación de la llegada del caño a Showmatch. "La que estuvo al mando fue Luli Salazar", reveló Peñoñori, provocando el enojo del conductor. Picante, Ángel de Brito disparó con todo contra la blonda: "¿Pero por qué no se pone a ensayar Luli Salazar? Ayer zafó del duelo de casualidad". Ante el reclamo del conductor, la angelita sumó que Salazar está ensayando "pero no llega".

De todos modos, la panelista aclaró que la mayoría de los participantes se "acopló a este pedido", aunque también hubo dos famosas "que dijeron que estaban muy bien, que querían hacerlo: Barby Franco y Flor Vigna". Como la gran mayoría de los famosos se acopló al pedido de Salazar, la producción está viendo cómo avanzar para cumplir de alguna forma la solicitud sin comprometer al espectáculo.

En la emisión del miércoles, Luciana Salazar logró salvarse del duelo por muy poco y lo festejó con alivio tirándose al piso. Gracias a los 6 puntos del voto secreto de Ángel de Brito la modelo consiguió ubicarse entre los mejores 18 participantes del certamen que tiene a Marcelo Tinelli como conductor. Quien no tuvo esa suerte y debió abandonar la competencia fue Romina Richi, que engrosó la lista de eliminados después de perder en la instancia del teléfono ante el modelo Mario Guerci.