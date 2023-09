Trebucq expuso a Majul y desnudó su vínculo con JxC: "Es columnista ya"

En un picante cruce, ambos periodistas se refirieron a los invitados que suelen tener en los programas que conducen para La Nación Más y A24. "Estás jugado con LLA", lanzó Majul.

El periodista de A24 Esteban Trebucq acusó al conductor Luis Majul de que en La Nacion Más, específicamente en su programa, solo invitan y entrevistan a integrantes de Juntos por el Cambio (JxC). "Vos estás jugado con La Libertad Avanza, es dato", lo apuró Majul. Y el segundo contratacó: "Cada vez que LN+ y está Bullrich. Digo, ¿es columnista?".

El picante cruce se dio en la radio El Observador 107.9, donde ambos periodistas se encontraban cara a cara debatiendo sobre las próximas elecciones y los políticos que las protagonizan. El primero en tirar la piedra fue Majul, quien aseguró que Trebucq está con el partido libertario. "¿Yo? ¿Qué voy a estar jugado? Ayer entrevisté a (Maximiliano) Pullaro, a (Leandro) Santoro, a (Diego) Kravetz. ¿Son de La Libertad Avanza? Pongo ayer La Nación y estaba Bullrich, está todo el día Bullrich", acusó.

Frente a la punzante respuesta, el de LN+ acotó: "Bueno, bueno. Hoy va a estar (Javier) Milei, La Nación es 'mileista'... Es la señal que más tuvo a Milei". Y el de A24 remarcó, ante la sorpresa del primero, que no entrevista al líder de LLA hace un mes y que lo hará este jueves en su programa de TV y el próximo viernes, en la radio. "¿Dos veces seguidas?", consultó Majul. "Yo a Bullrich la invité y vino dos veces. Cada vez que LN+ y está Bullrich. Digo, ¿es columnista? Estoy tirando un dato", chicaneó Trebucq.

Tras la acusación, Majul advirtió: "Vos sabés que, en el último año, Milei estuvo mucho más en La Nación que en tu programa y en el canal". Y el "Pelado" Trebucq sentenció: "¿Y entonces por qué me estás acusando a mí? En LN+ están los de Juntos por el Cambio todo el día. ¿Está más Milei decís? ¿Vos decís que estuvo más en el último tiempo?". Y cerró: "Igual, ¿tiene algo de malo? Vos me decís que estoy jugado y no estoy jugado con nada, he traído gente de todos lados".

"El Observador 107.9" es una nueva radio multiplataforma, lanzada el pasado 1° de mayo, con la dirección de Majul y un equipo amplio de nombres reconocidos como el propio Trebucq, Viviana Canosa, Franco Mercuriali, Yanina Latorre y Federico Dexter Wiemeyer. “Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás”, manifiestan en el slogan.