Alfredo Leuco inició su programa en LN+ palpitando la llegada de nuevas dosis de la vacuna china pero, en el medio, realizó una increíble e irrespetuosa editorial contra Néstor Kirchner, en el día de su cumpleaños. "Kirchner es el apellido del nacional populismo, corrupto y chavista", disparó antes de iniciar una extensa columna donde recordó al máximo mandatario de forma ofensiva y crítica.

En la noche del jueves, el padre de Diego comenzó: "Creo que la herejía de comparar a Néstor Kirchner con San Martín no se puede aguantar. No quiero faltarle el respeto a Néstor Kirchner porque esta muerto y no me puede contestar. No quiero ser ofensivo, ni con él ni su familia. Hay que ser muy prudente, yo no celebro la muerte de nadie, pero tampoco quiero dejar de cumplir con mi tarea de buscar la verdad". Y sumó: "No creo que la desaparición física transforme en ángeles o próceres a las personas. Si en vida no lo fueron, la muerte no los cambia. En estos años fueron muchos los homenajes y con su afán de transformarlo en un mito, malversaron la realidad".

Ante la reconocida canción que cantan desde el kirchnerismo, dedicada al expresidente y remarcando que no se murió porque "Néstor vive en el pueblo", analizó insólitamente: "Esa es una ilusión, una metáfora. Y está bien, es parte de la militancia. Es lícito darse ánimos frente a la adversidad pero la realidad es que Néstor se murió". Y agregó, despectivamente y con muy poco tacto, contrariando a quienes expresan que falleció luchando por la gente: "Néstor se murió en la cama y producto de una sumatoria de cuestiones médicas que él mismo no quiso atender. Sus rabietas envenenadas y sus constantes ataques, no le dieron paz a su corazón y su cerebro. Su estado se fue deteriorando y los médicos le advirtieron que debía modificar sus conductas obsesivas y vengativas. No hay nada de épico y glorioso".

A su vez, el conductor ultramacrista cuestionó de dónde parten los diferentes homenajes en relación al fallecido dirigente político. "A Néstor lo veo celebrado desde arriba, desde el aparato del Estado, durante todos estos años. No hay grandes movilizaciones en las barriadas populares, emocionados por la ausencia de Kirchner o recordando que nació un día como hoy. Fue algo impuesto por el Gobierno, no surgió como algo espontáneo del ciudadano. Por eso se bautizó con su nombre a las represas, a las calles, a las avenidas o a las plazas", disparó.

Como si esto fuera poco, acusó tanto a Néstor como a Cristina Kirchner de formar "un sólido equipo de poder y de codicia" y manifestó: "Han sumado millones y millones de dólares y cargos en todos los niveles del Estado, con una obsesión casi enfermiza. La Justicia investiga asociaciones ilícitas con las que se enriquecieron, saquearon al Estado, Cristina y sus cómplices tendrán que explicar esto en, por lo menos, seis juicios orales". Y sentenció: "Todo el mecanismo de la estafa fue ideado por Néstor. Cuando murió, Cristina heredó la fortuna y ese plan sistemático de la cleptocracia. De los precios, las coimas, los sobreprecios y el lavado de dinero. El robo del siglo comenzó con el desembarco de los Kirchner en la política santacruceña".