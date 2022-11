Messi y Antonela, angustiados por un drama familiar: "No está bien de salud"

A pocos días del inicio del Mundial Qatar 2022, se revelaron detalles que nadie sabía sobre Lionel Messi y su entorno. Qué le pasó al futbolista de la Selección Argentina.

Faltan muy pocos días para el esperado comienzo del Mundial Qatar 2022 que tiene en vilo a todo un país. En este contexto, salió a la luz un dato sobre el círculo íntimo de Lionel Messi con un panorama desalentador, a raíz de un problema de salud que arrastra la familia del crack rosarino.

Se trata de Hulk, el perro de la familia Messi, que no se encuentra en Francia como se presumía. El animal quedó en Barcelona por algunos problemas de salud, situación que fue relatada por el periodista deportivo Pablo Giralt tras la entrevista realizada al astro argentino.

"Entramos a la casa y estaba Antonela con el perro", contó el relator de TNT Sports. Pero no era precisamente el grandote de raza Dogo de Burdeos, sino otro que tienen en París. "Le pregunté por Hulk, '¿dónde está?' 'No, está en Barcelona, no está bien de salud'", reveló Giralt en la charla que tuvo con Messi antes de la nota.

Ni Lionel ni Antonela Roccuzzo brindaron detalles con respecto a Hulk y se desconoce qué problema de salud transita. A muy pocos días del comienzo del Mundial Qatar 2022, el 10 se encuentra con el foco puesto en la competencia con la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni.

La arenga desconocida de Lionel Messi en la Copa América

La serie de Netflix sobre la Selección Argentina campeona de la Copa América 2021 ya tiene su trailer y es realmente estremecedor. En especial, la última parte del video lanzado oficialmente por la plataforma de streaming, ya que allí se puede ver a un Lionel Messi como nunca: en una arenga impresionante en la previa a la final contra Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La obra se basa en el camino recorrido por La Scaloneta rumbo a la 15° estrella de su historia en este torneo continental. Incluso, va desde las críticas iniciales para "Leo" por las cuatro finales perdidas anteriormente con La Albiceleste hasta la gloria alcanzada frente al local el sábado 10 de julio de 2021, tras el 1-0 con el gol de Ángel Di María.

Para anunciar semejante material, la plataforma de streaming internacional publicó un mensaje bien futbolero a través de su cuenta oficial de Twitter en la mañana del miércoles 2 de noviembre de 2022. "Lo siento pero te como, hermano", comenzó con aquella famosa frase del arquero Emiliano "Dibu" Martínez en la definición por penales ante Colombia en la semifinal. Luego, anunciaron que "mañana estrena Sean eternos: Campeones de América, el documental que cuenta en primera persona el camino de La Scaloneta para dar la vuelta en el Maracaná". "Sí, hablan todos los que te imaginás que hablan", completaron.

Ya en la grabación posteada, se aprecia a un Messi como nunca en primer plano. Y dice mientras repasan imágenes suyas de las definiciones perdidas: "Tenía siempre en la cabeza, siempre, el porqué. Por qué no se me dio, por qué no se nos dio una de todas las que tuvimos aunque sea...". Además, se escucha a algunos periodistas criticándolo porque "es el mejor del mundo, pero en las finales no hace nada".