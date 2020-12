Lío Pecoraro fue dado de alta luego de haber estado en terapia intensiva por su tratamiento contra la leucemia promielocítica atípica que le fue diagnosticada. El conductor de Crónica anunció a principios de octubre que le habían diagnosticado la enfermedad y estuvo varias semanas internado en el Hospital de Clínicas. También hizo varias difusiones para recibir donaciones de sangre.

En las últimas horas, Pecoraro compartió un video en el que anunció una excelente noticia: superó la leucemia. El conductor de El Run Run del espectáculo contó que ya finalizó la primera etapa de su tratamiento que se llama "inducción" y que ya se encuentra en su casa.

"La semana pasada se me hizo una punción de médula, y el resultado fue que 'enfermedad mínima residual es negativa. No existe. Mi médula está sana, y a partir de ese momento empezó a generar glóbulos blancos, rojos y plaquetas totalmente sanos. Asi que cómo no estar feliz", expresó Pecoraro.

Nuevamente, agradeció por el apoyo que recibe por parte de la gente y por todas las personas que se acercaron a donar sangre para su tratamiento. . "El hecho de donar sangre salva vidas. Me puse muy contento cuando me enteré que mucha gente fue. Lo mío ya está, decretado, ganado y sanado. Y a partir de ahora disfrutado, ¡carajo!", exclamó emocionado.

Sin embargo, el periodista aclaró que deberá continuar con el tratamiento, que será la "consolidación". Esto significa que deberá fijar lo que se hizo hasta ahora "porque así es el tratamiento, que tiene protocolo internacional".

Los detalles de la enfermedad de Lío Pecoraro

En el mismo video, Pecoraro reconoció que pasó por unos meses sumamente difíciles: "Es muy difícil cuando una persona de la nada se encuentra con un resultado que no espera y le dicen que está enfermo 'de'. Es muy duro".

El conductor recordó cómo fue su paso por la enfermedad y destacó que, a pesar de ser una persona que lleva un nivel de vida saludable, su diagnóstico fue preocupante. "El tratamiento empezó de a poco a dar resultado. Pero cuando uno tiene una enfermedad así, la droga barre con todo, con lo bueno y lo malo. Yo soy un pibe deportista, con corazón sano, no fumo, no sé lo que es la droga, no tomo alcohol. Entonces, eso ayudó mucho. Pero ahí la droga que te hacen bien, también te hace mal y estás indefenso. Por eso terminé en terapia, una bacteria me afectó. Esos días fueron muy duros, sobre todo para el afuera porque yo estaba dormido", explicó.

"Gracias a mi cuerpo sano, a mi decreto, a la labor de los médicos, y de toda la gente que ha rezado y donado sangre, es que yo pude salir de ese proceso, que costó", indicó, para luego dar la gran noticia: "Lo que me hicieron el otro día con la punción en la médula era para saber si había rastros de la enfermedad en mi organismo, y no la hay. No hay enfermedad". "Enfermedad que, gracias a Dios, ya no está", finalizó diciendo Pecoraro.