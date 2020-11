El periodista continúa dándole batalla a una dura enfermedad.

El periodista Lío Pecoraro envió un conmovedor mensaje desde el Hospital de Clínicas, lugar en donde se encuentra internado. "Gracias por tanto", manifestó. Luego de salir de terapia intensiva, quien pertenece al staff de Todas las tardes le contó a sus seguidores de Instagram cómo sigue su tratamiento contra la leucemia.

“Hola, ¿cómo andan? Acá estoy, Lío Pecoraro, grabando este nuevo video para decirles que estoy en proceso de tratamiento. Quiero compartir este agradecimiento enorme con todos ustedes. No tengo otra palabra más que gracias por tanto cariño, apoyo, dedicación, rezo, oración, por la cantidad de gente que me ha sorprendido que ha venido a donar sangre al Hospital de Clínicas, donde estoy internado atravesando este tratamiento”, comenzó diciendo Lío Pecoraro, que ha recibido innumerables muestras de cariño por parte de diferentes personalidades del espectáculo.

Lío Pecoraro aseguró que este cuadro está "decretado y ganado"

“Ustedes saben que, como dije al comienzo, esto está decretado y ganado. Y les pido por favor que hagan fuerte estas dos palabras: decretado y ganado. Para mí es muy importante porque cuando uno se pone una idea en la cabeza y la lleva con convicción más el apoyo y el trabajo de todo el equipo médico… Yo de corazón les quiero decir que encontré el mejor lugar donde poder atravesar esta situación”, agregó el periodista, quien decidió raparse luego de comenzar a evidenciar caídas de cabello.

Al respecto, Pecoraro agregó e ironizó: “Estoy muy contento y muy feliz, en los últimos días evolucioné muchísimo. Hoy decidí…. Eh, bueno, ustedes saben que este tratamiento hace que se te caiga el pelo. Jamás en la vida imaginé raparme y con mi compañero Fernando Piaggo y con Edu, mi enfermero de todas las tardes, que me rapó, parece que me quedó lindo. Al menos, estoy recibiendo buenas críticas”.

“Quería compartir esto con ustedes porque hacían bastantes días que no aparecía después de ese proceso en terapia intensiva y como sé que hubo muchísima gente pidiendo por mí, no tengo otra cosa que decirles gracias. Decretado y ganado. Decretado y ganado. Decretado y ganado. Beso para todos”, sentenció Lionel Pecoraro, quien hace varios días salió de terapia intensiva y se encuentra entero y dispuesto a ganar una batalla difícil pero no imposible.

Maju Lozano habló sobre la salud de Lío Pecoraro

Al aire de El Nueve, la conductora Maju Lozano reveló detalles del estado de salud del periodista Lío Pecoraro. Su compañero se encuentra internado en el Hospital de Clínicas, dándole batalla a un cuadro de leucemia por el que debió ingresar a terapia intensiva en los últimos días. Sin embargo, hay novedades alentadoras: "Está mejor, lo pasaron a una habitación común".

"Todos necesitamos que todos donemos sangre. Nuestro amigo Lío Pecoraro está mejor, lo pasaron a una habitación común, donde estaba antes de terapia intensiva. Es un pronóstico reservado", aseguró Maju Lozano, quien está al frente del programa Todas las tardes, donde Lío Pecoraro es uno de los panelistas. Por otro lado, se hizo hincapié en el respeto hacia el círculo íntimo del periodista asegurando que (al menos en este envío) no se darán mayores detalles de su cuadro sanitario.