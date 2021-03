Teamfight Tactics es un videojuego desarrollado por Riot Games

Hoy desde las 17 se disputará la final LATAM de Teamfight Tactics (TFT). La misma podrá verse a través de los canales oficiales de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) en Twitch y YouTube. El torneo enfrentará a cuatro representantes de Latinoamérica Norte (LAN) y otros tantos de Latinoamérica Sur (LAS). Entre estos últimos se encuentra el argentino Martín "Wazapper" Lujilde, con el que El Destape habló en exclusiva sobre su desempeño, cómo mejoró durante el campeonato y qué espera para la definición de este certamen.

"La verdad que a cada instancia que se suma me pongo un poco más nervioso, si llego al Mundial me arranco los pelos", cuenta entre risas Wazapper. Los dos jugadores que sumen más puntos en la Gran Final podrán participar del Mundial de TFT que se realizará en abril y enfrenta a los mejores players de todo el mundo. Pese a que confía que posicionarse entre los mejores dos jugadores de Latinoamérica, Wazapper no llegó con muchas expectativas al Torneo TFT: Designios: "Si soy sincero, antes del torneo no me creía capaz de llegar a la Final".

La primera ronda del certamen fue complicada ya que perdió "bastante mal", pero lo pudo remontar en la segunda del mismo día. "No me sentía que estaba jugando bien", reconoce mientras recuerda que esa noche analizó sus partidas y vio streams de grandes jugadores de TFT. El estudio dio buenos resultados: "Siento que mejoré muchísimo, en el transcurso de los tres días siguientes mis puntos subieron constantemente". La primera y la segunda rondas las pasó cuarto, "raspando"; mientras que después se mantuvo como el segundo mejor del torneo, solo detrás del chileno FuryTank, que "destrozó todos los lobbies que jugó".

Wazapper reconoció técnicamente cuál era su problema entre las primeras rondas que le costaron tanto y las siguientes, en las que arrasó: "Estaba rolleando mal. No entendía bien cómo era el tempo para manejar la economía en este parche". También pudo mejorar su desempeño en los early games, y logró tener una visión mucho más clara de cuáles son los buenos openers y cuáles no. "Además, simplemente estoy slameando mejores ítems", agrega Wazapper sobre los cambios desde la parte técnica en el juego.

-¿Qué fue lo que te hizo cambiar desde lo emocional?

Después del primer día yo estaba temblando. Me acuerdo que el último game lo jugué temblando. Y mi viejo me dijo algo que es muy cierto: le tengo más miedo a perder que a no ganar. Yo no sé si esperaba llegar a la final pero definitivamente no me quería ir eliminado en la primera ronda. Estar tan cerca de fallar me hizo hacer todo lo posible para llegar a mi meta. Lo bueno es que lo pude identificar muy fácilmente y pude hacer todo esos cambios en el juego para seguir.

Los rivales, la práctica y el estudio

Wazapper estudia Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) mientras trabaja como desarrollador web. Además es uno de los mejores 8 jugadores latinoamericanos de TFT, y tiene tiempo para todo. "El TFT me gusta mucho pero siento que, para mi desarrollo personal, prefiero tenerlo como algo aparte del laburo", explica el argentino sobre si dejaría todo por ser un player 100% abocado al título de Riot Games.

A diferencia de otros competidores, Wazapper solo juega unas 5 o 6 partidas por día. "Prefiero jugar pocas partidas intentando todas cosas distintas, analizar los bots y después pasarme otra hora y media viendo a un streamer de NA y analizar lo que hacen ellos, para incorporarlo a mi juego, que jugar 10 partidas siempre con la misma composición", desarrolla sobre su approach.

-¿Estudiás a tus rivales?

Estudio lo que hacen ellos mejor que yo para poder incorporarlo en mi propio juego. Te pongo un ejemplo concreto: Cupiditas (ganador del Mundial pasado) siempre que yo jugaba la composición 6 Keepers Xayah me ponía un Lee Sin enfrente de mi Kennen y me lo pateaba. Enfrente del Kennen o del Aatrox, es mejor aún si lo ponés justo entre los dos porque te va a patear a uno sí o sí. Ese es un counter de posicionamiento muy fácil y que mejora muchísimo más el matchup que podés tener. Eso es algo que yo incorporé casi instantáneamente a mi juego.

El argentino Wazapper buscará llegar al Mundial de TFT

-¿A qué rival le tenés más miedo?

Primero no le tengo miedo a nadie. El único al que le tengo realmente respeto es a FuryTank, mucho respeto. Siento que es el mejor jugador de TFT de Latam. FuryTank es la única persona que yo te diría “wow loco, estoy jugando contra este tipo, qué difícil”. Los demás no te digo que son fáciles, simplemente no los veo el mismo nivel de amenaza. Pero sí, definitivamente, al único que le tengo miedo/respeto es a FuryTank.

El crecimiento de TFT

El crecimiento de Teamfight Tactics en el último tiempo es sorprendente, aunque todavía le falta para llegar al nivel de otros títulos o de la Grieta del Invocador, el modo principal de LoL. El Mundial anterior repartió 10 huevos de minileyenda, mientras que para el que se disputará en abril de este año repartirán un total de 250 mil dólares en premios. Por el solo hecho de llegar al Mundial, cada jugador será acreedor de 4 mil dólares.

El 12 de marzo desde las 17 hs se jugará la Gran Final latinoamericana de TFT

-¿Qué le falta a TFT para llegar al nivel de profesionalismo de otros juegos?

El gran problema que tiene TFT es que no es divertido de ver. No tiene ese mismo espectáculo que LoL, Valorant o cualquiera de esos juegos. Al no tener ese espectáculo inherente al juego, los viewers de TFT son gente que ya juega y quiere mejorar. Lo que le falta al TFT para explotar es una mejor experiencia para el espectador. Riot ya dijo que está en desarrollo el modo espectador, que va a servir para tener una mejor vista de la partida en general. Porque la pasión de los jugadores y la complejidad del juego están.

-¿Qué le dirías a otros chicos y chicas que recién empiezan en TFT?

Les diría que no es un juego casual. Es un juego que si vos le dedicás el tiempo necesario tiene una complejidad inmensa. La suerte no hace que el juego sea menos complejo, lo hace más complejo. Porque la idea es cómo vos podés decidir qué hacer en base a lo que te dan. Si le metés el esfuerzo de investigar y ponerte a practicar te recompensa mucho. Si te ponés a ver streams, si te ponés a analizar partidas de los mejores jugadores, te vas a dar cuenta cosas que hacen ellos que vos no hacés. Así que seguí para adelante y metele.