Liga LLA: Isurus dio el batacazo y se llevó el clásico contra Furious

El clásico entre argentinos esta vez fue para Isurus.

El segundo choque entre equipos argentinos en la Liga Latinoamérica de League of Legends fue para Isurus en una partida que parecía ser de Furious Gaming. La Calavera perdió sus dos partidas del fin de semana y cayó de la cima a la tercera posición al cabo de los enfrentamientos de ida en la primera etapa del certamen de eSports más importante de la región.

Sin dudas fue un fin de semana complicado para Furious Gaming. El equipo argentino empezó el sábado con el resultado puesto de la victoria de Gillette Infinity contra Kaos Latin Gamers, que aún no logró ganar ninguna partida en el torneo. Para mantener la punta del certamen con el conjunto tico, Furious debía ganar. Pero cometió errores en el juego temprano y no pudo ganarle a un All Knights que al triunfar en la última partida del domingo frente al campeón vigente, Rainbow 7, se quedó con el segundo puesto.

El enfrentamiento entre Furious e Isurus generaba expectativa y no decepcionaron. En la previa La Calavera tenía las de ganar, principalmente por cómo venía jugando cada equipo. Parecía que Furious Gaming se iba a llevar la victoria, como había ocurrido en el primer enfrentamiento del certamen entre ambos, pero Isurus empezó una remontada que nadie esperaba y terminó llevándose un gran triunfo por el que debió trabajar mucho.

XTEN Esports y Estral Esports consiguieron una victoria y una derrota cada uno durante el fin de semana, por lo que mantuvieron su récord de triunfos y caídas, al igual que Rainbow 7 que no termina de asentarse en la presente edición de Liga Latinoamérica de League of Legends.

Después de los primeros siete cruces de ida (y uno de vuelta), el podio está compuesto por Gillette Infinity, All Knights y Furious Gaming pero muy cerca los siguen tres equipos que tienen cuatro victorias y la misma cantidad de derrotas: Estral Esports, Rainbow 7 y XTEN Esports. Por el momento ningún equipo se cortó solo, por lo que nadie se puede descuidar de cara a la recta final de esta primera etapa.

El próximo sábado Furious buscará levantar cabeza frente al siempre complicado Rainbow 7 y cerrará el fin de semana contra Gillette Infinity, puntero y principal rival a vencer. Isurus tampoco la tendrá fácil: se medirá contra Infinity y Estral. Si bien el Tiburón se mantiene en competencia tendrá que tener un excelente desempeño en lo que resta de la primera etapa para meterse entre los cinco mejores, que avanzan al Pentágono.

Tabla de posiciones