La ex titular de la Oficina de Anticorrupción Laura Alonso visitó a Jonatan Viale en los estudios de LN+ para hablar de la coyuntura que tanto angustia a la oposición. Hasta que el periodista le preguntó sobre "Primer Tiempo", el libro que recientemente salió a la venta del ex presidente de la Nación y se le escapó una observación muy curiosa.

Si bien confesó ser "una compradora compulsiva de libros", Alonso esperaba un gesto de generosidad por parte de su presidente de ojos azules con quien mantuvo una reunión el lunes al mediodía. "¿Tenés el libro de Macri?", preguntó Jonatan Viale a lo que la ex funcionaria respondió: "No, no lo tengo. ¿Viste que es medio canuto? Entonces lo compré", confesó al tiempo que compartió su sorpresa ante la cantidad de palabras que pudo hilar el ex presidente. "Me contó que de verdad escribió de puño y letra bastantes cosas", afirmó.

Editado por Planeta, Primer Tiempo refiere a los cuatro años de la aventura macrista narrada por su propio protagonista, con ayuda de un escritor, y será lanzado el 18 de marzo a las 18:00. Al respecto, Jonatan Viale preguntó: "¿Qué nos podés adelantar?". Pero Alonso no pudo señalar mucho ya que afirmó ante los periodistas: "lo mismo que saben ustedes porque es lo que han leído".

La idea de publicar un libro le llegó a Macri a través de dos de sus principales asesores comunicacionales: el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto y el subsecretario de Comunicación Estratégica del último Gobierno, Hernán Iglesias Illa, quien había publicado "Cambiamos. Día a día, la campaña por dentro" luego de la contienda electoral de 2015.

En este sentido, y con esfuerzo, encontró parecidos entre Mauricio Macri el expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela. "El presidente se inspira en Mandela", aseguró. "Él nos ha regalado a muchos un libro de Mandela que es bueno para leer siempre. Más allá de que tengamos un presidente que no preside, es importante pacificar", agregó.

Con la publicación, el ex presidente busca medirse en términos de marketing con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya que con Sinceramente, el libro con el que la ex presidenta diseñó su campaña en las últimas elecciones vendió más de 300 mil ejemplares.

"En sus páginas cuento la historia tal y como la viví. Es la crónica de nuestros logros y de las duras batallas que tuvimos que dar contra el populismo. Es el relato de nuestros aciertos pero también de nuestros errores y , sobre todo, de lo que aprendimos juntos en este primer viaje hacia una Argentina del respeto, más libre, más moderna y democrática", adelanta el ex presidente en la reseña del texto.