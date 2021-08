Lali Espósito hizo un insólito gesto subido de tono que sorprendió a sus seguidores

La cantante se volvió viral sorprendiendo a todos con un insólito gesto después de que una fanática le dijera que es perfecta.

Desde que se sumó a La Voz Argentina, la popularidad y el cariño de los seguidores de Lali Espósito solo supo crecer de forma desproporcionada. Consciente de lo que genera, la cantante suele acercarse a sus admiradores para hablar con ellos, como ocurrió recientemente aunque Lali sorprendió a todos con un insólito gesto después de que le dijeran un piropo. En el video que se viralizó en las últimas horas se puede ver cómo la cantante escucha que una seguidora le dice que es "perfecta", a lo que Lali negó agitando su cabeza, se llevó la mano a la pelvis y afirmó: "¡Las bolas!".

Lali Espósito comenzó su carrera actoral en el 2003 en Rincón de luz y desde entonces su popularidad no hizo más que crecer. Con su estilo descontracturado y buena onda la actriz supo ganarse al público durante toda su trayectoria. Eso se puede ver cada vez que hay un parate en las grabaciones de La Voz Argentina, donde Lali sale a saludar a los fanáticos que se acercan a las puertas de Telefe para ver a su ídola. Fue en ese marco que se viralizó un video en el que se la ve a la cantante hacer un gesto que sorprendió a todos.

En la grabación se ve a la actriz luciendo su renovado look de pelo rosa y un conjunto negro, saludar a la distancia a sus fanáticos. Entre los gritos se puede oír claramente cómo una seguidora le grita que es "perfecta" así como muchos otros "te amo". Ante el elogio de su fan y mientras agradecía las muestras de cariño de otros presentes, Lali Espósito negó meneando la cabeza, dirigió su mano a la pelvis y exclamó: "¡Las bolas!". La grabación con el sorpresivo, pero muy natural dentro de su estilo, gesto de la cantante rápidamente se volvió tendencia.

Vale recordar que la cantante ya había sido retada por sus compañeros jurados de La Voz Argentina por sus exabruptos. Inclusive desde la producción mostraron un compilado de todas las malas palabras que dijo Lali Espósito en su paso por el certamen musical conducido por Marley. En otra ocasión, la cantante también contó que su abuela siempre la reta por sus insultos. "Chicos, me acaba de llamar de nuevo mi abuela. Dice que hablo muy mal en el programa… Es que a mí me cuesta, porque me sale de manera natural. Hablo para el culo yo la verdad. Ay, ¿ven?", reveló en vivo en aquella oportunidad.