La confesión de un participante de La Voz por Lali Espósito: "Lloré"

Facundo Giovos se expresó en un reportaje y habló de su relación con Lali Espósito, después de haber sido eliminado de La Voz Argentina.

Lali Espósito fue deschavada por un ex participante de La Voz Argentina con quien coqueteó en vivo en varias oportunidades. Se trató de Facundo Giovos, quien dio una entrevista radial e hizo una peculiar confesión sobre la intérprete de Sin Querer Queriendo, en relación a las actitudes que mantiene cuando las cámaras están apagadas.

“Que se diera ese juego fue fuerte, yo fui a cantar, a hacer lo que amo. Y me saltan con eso, encima Lali, no es para cualquiera. Fue impensado, y encima cantarle un tema a los ojos. Creo que salió lindo, le tengo un aprecio especial, le voy a estar agradecido de por vida y crecí mucho gracias a ella”, expresó el cantante en referencia al momento en que le cantó una serenata a Espósito, tras su audición a ciegas, donde fue elegido por el equipo de Mau y Ricky. “Yo me inhibí mucho en mi primera vez en televisión. Es muy muy fuerte”, agregó, en diálogo con La Once Diez.

Luego, Giovos hizo alusión a cuán shockeante fue el momento que vivió en el estudio de La Voz Argentina y confesó que no cayó hasta que no se vio en televisión. “Me acuerdo que después de eso salí y mi viejo me cacheteaba, yo tenía una emoción enorme y no caía. Recién cuando me vi en la tele caí un poco y me lloré todo mal. Fue muy fuerte”, continuó su discurso el artista que llegó hasta la etapa de octavos en el certamen conducido por Marley. En esa gala, Facundo interpretó Quisiera Ser de Alejandro Sanz y, a pesar de haber estado a la altura de la canción, las presentaciones de sus compañeros de equipo convencieron más a sus líderes y quedó fuera de competencia.

Giovos reveló cómo se comporta Lali Espósito detrás de escena

En cuanto a la manera de ser de la actriz de Esperanza Mía, Giovos dejó en claro que al mismo carisma y simpleza que tiene ante las cámaras lo tiene detrás de ellas. “Lali es como se ve en la tele, tiene mucha humildad, es una genia. Ella se acerca, te habla, te abraza, se saca una foto”, expresó el joven y luego hizo referencia a cuánto lo shippean con la cantante desde el juego televisivo que propusieron en La Voz. “Los fans de Lali me matan a preguntas, mis amigos también. Todos me dicen que nos quieren ver juntos, que les encanta la pareja”, relató.