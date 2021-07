Stefi Roitman dio la cara y habló del supuesto acomodo en La Voz

La celebridad se cansó de las especulaciones y reveló la verdad detrás de los rumores que la acusan de haber ayudado a una concursante del reality.

Stefi Roitman se refirió al escándalo en el que estuvo involucrada en los últimos días, ya que la acusaron de haber acomodado a una conocida en el reality show de canto La Voz Argentina. La prometida de Ricky Montaner mostró su enojo ante las habladurías de algunos usuarios de redes sociales y dejó en claro que jamás intervendría de esa manera en un certamen.

La polémica comenzó cuando se viralizaron videos de Roitman en el centro de estética de Jacinta Sandoval, cantante que entró a la competencia recientemente. En base a esas imágenes, en las redes se especuló con un supuesto vínculo entre la host de redes de La Voz y la participante. “Si yo tuviese el poder de acomodar gente no sé qué estaría haciendo. No conozco a nadie ni tengo contacto con nadie”, explicó en diálogo con el programa radial Por si las moscas, emitido por La Once Diez, y remató: “No me gasto en explicar mucho porque sé que no es verdad”.

Por otro lado, la influencer hizo hincapié en el innegable talento que tiene la joven y señaló a ese factor como la única razón por la que ingresó al reality. “La mina es re talentosa y el casting del reality se hizo como hace dos años. De hecho, para que no se arme esto, yo intento no estar en contacto con nadie. Cada uno de los que está ahí es porque se lo merece”, expresó Roitman y así aclaró cómo se maneja en su trabajo para evitar inconvenientes mediáticos.

En el mismo reportaje, Stefi hizo referencia a los comentarios detractores que ha habido desde el comienzo de la tercera temporada del ciclo conducido por Marley, basados en la gran cantidad de miembros de su familia que trabajan en el programa: Ricardo Montaner, el dúo Mau y Ricky y ella. “Es hermoso nuestro clan, la pasamos bien y nos amamos. Pero si hay algo que no me gusta nada, que es leer que el ‘Montaner acomodó a uno o que me acomodaron por ser la nuera’. Yo no conozco a nadie”, destacó la actriz de Simona de manera contundente.

