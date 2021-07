Ricardo Montaner y el comentario que molestó a Mau y Ricky en La Voz Argentina: "Tomá pa' vo'"

¡Momento tenso en La Voz Argentina 2021! Ricardo Montaner protagonizó una situación muy tensa con sus hijos Mau y Ricky durante el reality de canto. El video que se hizo tendencia en las redes sociales.

La Voz Argentina llegó para tomar el lugar que dejó, provisoriamente, MasterChef Celebrity y ya se perfila como el programa con más rating de la tv argentina. No sólo por los grandes cantantes que forman parte del reality sino también porque Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti alegran a los televidentes con sus devoluciones. Sin embargo, y aunque muchos no lo notaron, en la gala de anoche el primero de los cuatro coaches protagonizó un momento muy tenso con sus hijos en plena transmisión.

Montaner, nacido en Argentina (Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires), aunque nacionalizado venezolano, dominicano y colombiano, intentó convencer a la participante Victoria May de sumarse a su equipo tras cantar la canción "Warrior". En su propuesta realizó un comentario que de ninguna manera cayó bien en Mau y Ricky.

“Te voy a hablar como un papá", le expresó Montaner a la joven de 18 años. Y luego, observando a sus hijos, les disparó: "¡Tomá pa’ vo'!". Inmediatamente después, la dupla de jóvenes cantantes lo observaron de reojo y sin entender el motivo de su comentario. Mientras tanto, el experimentado artista continuó: "Te voy a decir que a mí me emocionaría trabajar contigo porque recuerdo muy vívido a Evaluna cuando empezó a cantar y cómo la fui guiando de alguna manera en sus primeros pasos. Ya después se convirtió en la mejor cantante de toda la familia. Te ofrezco brindarte mi corazón, así emocionado".

Luego de que Ricardo blanqueara que la mejor cantante de la familia es Evaluna Montaner, los hermanos Mau y Ricky se quedaron sin palabras. Dicho momento se viralizó en las redes sociales y decenas de usuarios hicieron foco en la curiosa reacción que tuvieron al escuchar el testimonio de su padre.

La respuesta de Ricky al picante comentario de Ricardo Montaner

Para tratar de convencer a la joven de que se sumara a su equipo en La Voz Argentina, y cobrarse venganza de su padre Ricardo Montaner, Ricky hizo sus mayores esfuerzos para convencerla y manifestó: "Tu dulzura y tu voz merece ser escuchada no solo por la Argentina sino por el mundo. Es como lo que nos sucedió recién con 'La Sole', que le dijimos ‘voltéate tienes que conocerla’. Sentimos una gran emoción, queremos acompañarte a que millones de personas conozcan tu voz. Vamos a ser los más fanáticos de tí".

Por otra parte, Lali Espósito también intentó convencer a la participante, con un comentario más empático: "Vicky yo empecé de muy chiquita y no había estudiado nada, muy caradura. Lo que me salía. Bueno... tenía 10 años, tampoco había tenido mucho tiempo. Me acuerdo que la gente más grande que trabajaba conmigo me decían ‘es un diamante en bruto’ y yo decía ‘qué quieren decir, me están tratando de bruta’, pero era algo positivo. En vos hay algo de eso, y acá estamos todos dados vuelta porque tenés un talento enorme, yo te puedo guiar desde este lugar. Me encantaría ser tu compañera, tu aliada en este camino".