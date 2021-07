Ricardo Montaner incomodó a una participante de La Voz Argentina: "Te lo voy a decir"

Ricardo Montaner sorprendió a una participante con un comentario insólito y en las redes sociales lo destruyeron. Así fue el mal momento que se vivió en La Voz Argentina.

La edición de anoche en La Voz Argentina tuvo un episodio sumamente diferente al que los televidentes están acostumbrados a ver. Pese a que el programa suele contar con escenas de mucha emoción, en dicha oportunidad hubo una situación sumamente tensa: Ricardo Montaner puso incómoda a una participante con una pregunta insólita. Frente a dicha situación, varios usuarios de las redes sociales destruyeron al cantante. Así fue el mal momento que se vivió en el reality.

Jaqueline Boghossian se presentó en el escenario de La Voz 2021 con mucha ilusión. La joven que estudió musicoterapia eligió cantar un tema de un género atípico: "Dos gardenias", un bolero del famoso cantautor cubano Ibrahim Ferrer. Sin embargo, y pese a la originalidad de la elección, no le alcanzó para convencer a los cinco coaches: Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky, y Soledad Pastorutti.

El más experimentado de los Montaner fue el primero en tomar la palabra. A diferencia de lo que ocurrió en otras oportunidades, la recibió con una pregunta verdaderamente llamativa: "¿Qué explicación le das a que no nos hemos dado la vuelta?". El estudio quedó en silencio, la tensión aumentó, y la participante se puso incómoda.

Ricardo Montaner, jurado de La Voz Argentina 2021.

Tratando de encontrar una respuesta que logre convencer al famoso cantante, Jaqueline le respondió: "Es una canción que hay que interpretarla, contarla, y quizás no les llegó. Calculo que tiene que ver con eso". Ante la mirada de sus compañeros del jurado, Montaner redobló la apuesta y volvió a insistir con la idea: "Dame otra razón que creas".

Una vez más, la participante buscó una respuesta y le resaltó: "No creo que haya desafinado". Aun así, el compositor nacido en Argentina, pero nacionalizado venezolano, puertorriqueño y colombiano, le manifestó: "No, no es por ahí". Y en dicha instancia, la cantante de musicoterapia quedó atónita.

Los coaches de La Voz Argentina 2021.

El argumento de Ricardo Montaner para explicar el motivo por el cual no aceptó a Jaqueline Boghossian en La Voz Argentina

Ricardo Montaner intentó explicarle a Jaqueline Boghossian la razón por la cual no la aceptó en La Voz Argentina, detalle que causó sorpresa entre los televidentes y la propia cantante: "Te voy a decir qué pasó. Los coaches se equivocan también. Somos personas, seres humanos. Y estamos todos equivocados. Yo me debí haber dado la vuelta. Estaba esperando, quizás, que suceda algo y cuando me vine a dar vuelta terminó la canción". Y con mucho lamento, volvió a señalar: "Yo debí haberme dado la vuelta".

"Cantaste maravillosamente bien. No miré a mis compañeros, miré al frente todo el tiempo, no sabía si había dado la vuelta alguno de ellos. Y me lo perdí. La gente piensa que uno está acá arriba y piensa que es perfecto. Y a veces nos equivocamos más grave que otras. Hoy es grave y te pido mil disculpas por mí", añadió Montaner, que también dejó sin palabras a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y sus hijos Mau y Ricky.

Un poco consternada con la situación, la participante le hizo una propuesta: "¿Y no se puede hacer algo al respecto?". Aun así, el famoso cantante le descartó rápidamente la posibilidad: “No, no se puede. Solo darte ánimo a que regreses algún día ¡Por favor, vuelve!". Resignada por el momento vivido, Jaqueline indicó: "Bueno, lo voy a tomar".

Las reacciones en las redes tras el comentario de Ricardo Montaner con el que puso incómoda a una participante de La Voz Argentina