Ricardo Montaner halagó a Jacinta y volvieron los rumores de acomodo en La Voz

Los seguidores del reality show creen que el éxito de Jacinta se debe a un supuesto vínculo con la familia Montaner.

Jacinta Sandoval, perteneciente al equipo de Ricardo Montaner en La Voz Argentina, se subió al escenario a interpretar el clásico Something’s got a hold on me y Ricardo la halagó tanto que varios internatuas comenzaron a preguntarse si podría estar realmente “acomodada” en el programa. En su devolución, el músico le destacó la comodidad con la que trabaja siempre en el escenario y, para muchos, esta seguridad en sí misma no es más que una consecuencia evidente de ser cercana a la familia Montaner.

Previo a la gran final, en los octavos de finales, Jacinta se subió al escenario con un outfit negro con brillos, unos zapatos con taco y su característico maquillaje colorido. “En ningún momento pensé que estábamos en un programa de televisión, lo disfruté mucho, sos genial. Tenés una manera de moverte en el escenario, una seguridad que envidio”, comenzó La Sole.

Instantáneamente, Lali Espósito la interrumpió para sumar su visión y le dijo que su performance la había transportado a aquella época de la música. “Fue como un viaje en el tiempo, vos tuviste esa brillantez, fuiste muy atinada en las decisiones. De pronto yo me sentía como en un bar en esos años. Estaba en una película, me llevaste a esa fantasía”, expresó la artista.

En cuanto a Montaner, hizo un comentario que resultó descolocante para algunos televidentes. “Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en que ella es la artista que, de toda la competencia, más disfurta estar arriba del escenario y cantar”, comenzó. “Porque fíjate la tensión nerviosa con la que, generalmente, se presentan todos los artistas, porque obviamente es un escenario que cohíbe. Pero ella está ahí arriba como si estuviera en su casa, disfrutando o caminando sobre la alfombra”.

Muchos usuarios de las redes sociales que siguen el programa todas las noches coincidieron en que esa comodidad se debe, pura y exclusivamente, a que es una conocida de Mau y Ricky y de Ricardo Montaner. Esto se comprobó cuando los seguidores del show descubrieron que Jacinta, quien tiene como emprendimiento su propio salón de belleza, llamado Chapa y pintura, le hizo una tratamiento de pestañas a Stefi Roitaman, novia de Ricky, mucho antes del comienzo del programa.

Para otros, también resultó llamativo el nivel de producción que tuvo la presentación de Jacinta, con un coro incluido. Aunque muchos se quejaron al respecto, resultó no ser la única participante en tener uno. Para terminar con su devolución, Montaner despidió a Sandoval con un: “Quería agradecerte por dos cosas. Primero, por estar en mi equipo. Y segundo, por demostrar que no eres un espejismo, que eres una realidad”. Y por último, Jacinta fue una de las pocas y casi únicas participantes que únicamente recibió devoluciones positivas por parte de todo el jurado, mientras en la gran mayoría de los casos, los coaches también señalaban aspectos vocales que cada uno tenía por trabajar.

Las reacciones del público en las redes sociales