“Que momento difícil”: Mau y Ricky rompieron en llanto en La Voz Argentina

Pablo Santillán fue derrotado por su compañera, Magdalena Cullen, en La Voz Argentina.

En esta nueva etapa de La Voz Argentina, en donde los integrantes de cada equipo se dividen en dúos para competir entre sí, dos integrantes del Team Mau y Ricky se enfrentaron en un nuevo desafío. Se trata de Magdalena Cullen y Pablo Santillán. Mientras él cantó una canción de Sebastián Yatra y Reik, Un Año, ella cantó Ojalá, de Silvio Rodríguez. Esta vez, fueron dos estilos musicales sumamente opuestos.

“Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver. Pero el amor es más fuerte”, cantó Pablo, mientras permanecía en el centro del escenario y todos los integrantes del jurado lo contemplaban. Minutos más tarde, Magdalena ocupó el centro de la escena para entonar: “Ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones”.

Cuando Lali Espósito le preguntó a Pablo cómo estaba, él respondió: “nervioso”. “Sí, eso te iba a preguntar. Creo que fue un poco desleal, porque me pasó todo lo contrario con Magdalena”, reflexionó. “Vos estabas cómoda, elevada, haciendo algo que iba creciendo con la canción. Había una persona absoutamente dentro de la canción y una persona absolutamente fuera de la cancion”, observó, como diferencia entre ambas performances.

Por su parte, Ricardo Montaner la felicitó. “Estuve casi todo el tema con los pelos de mis brazos parados y eso me sucede muy pocas veces. Te quiero felicitar porque me elevaste”. Con respecto a Pablo, no estuvo de acuerdo con Lali. “Te quiero felicitar, porque asumiste la canción desde el comienzo con mucha fluidez y la verdad que me encantó”, le reconoció.

La reacción de Mau y Ricky

“Estás aquí porque eres un cantante de la putísima madre, y mereces estar aquí”, le expresó Ricky Montaner a Pablo. “Que no te quepa duda de eso, porque la mente es el terreno de guerra y nos pone a dudar siempre de si de verdad merecemos lo que tenemos, y tú estás aquí porque te lo mereces”, expuso. “Que momento difícil”, expresó Lali, en apoyo a sus compañeros. Finalmente, los hermanos optaron por mantener a Magdalena en su equipo y debieron despedir a su contrincante.

Entre lágrimas, Pablo les dijo a Mau y Ricky que los seguía desde hace mucho, cuando ellos apenas habían comenzado su carrera musical. “Los sigo desde MR, y para mí fue un sueño saber que iban a estar acá. Yo ya sabía desde un principio que me quería ir con ustedes, esto es lo mejor que me pasó en la vida. Lo mejor del mundo”, sentenció. Muy apenados por haber tenido que despedirlos, los hijos de Ricardo Montaner se largaron a llorar, mientras recordaban lo muy frustrados que estaban cuando apenas habían comenzado su carrera. “Me acuerdo yo las frustraciones y los sueños que tenía”, rememoró Ricky, y destacó que “esos trece años valieron la pena", porque lograron dejaron una marca en otros jóvenes como Pablo, que lo admiraban desde su televisor.