La Voz Argentina: Montaner confirmó el regreso de un histórico jurado, ¿chau Mau y Ricky?

El cantante rompió el silencio en medio de los rumores y dejó claro qué es lo que pasará con el futuro de La Voz Argentina. El camino de Mau y Ricky ya está definido, así lo manifestó Montaner.

En diálogo con Radio Mitre, Ricardo Montaner se refirió a los rumores de un posible alejamiento de sus hijos en La Voz Argentina. Mau y Ricky también forman parte del jurado del certamen, y en los últimos días comenzaron a circular versiones que indicaban una salida cercana de los hermanos debido a una supuesta dubitación al darse vuelta con los participantes, y la poca elección que los mismos tienen hacia ellos.

Como si fuera poco, Ricardo Montaner no sólo aclaró el futuro de Mau y Ricky: también confirmó que se podrá observar el regreso de uno de los jurados históricos y más queridos de La Voz Argentina. "En alguna etapa de La Voz, más adelante, siempre hay invitados y son co-coachs​, por lo cual podría llegar a estar Miranda!, al igual que otros artistas”, aseguró el cantautor argentino-venezolano.

De esta forma, el dúo de Miranda! hará su participación en La Voz Argentina, ¿en reemplazo de Mau y Ricky? Al parecer, según las palabras de Montaner, sus hijos continuarán siendo parte del elenco: "No es para nada cierto lo que se dijo. Ya fueron grabadas otras etapas del programa con Mau y Ricky a cargo de su team. Ellos además están muy contentos de participar y trabajar acá en la Argentina”.

Quedó eliminado de La Voz e incomodó a La Sole: "Con tu marido"

El participante Joaquín Molina fue el primero que pasó por La Voz Argentina en la noche del lunes 5 de julio. Oriundo de Rufino, provincia de Santa Fe, eligió la canción Carpa de Salta para intentar seducir al jurado y así ser seleccionado por uno de los cuatro equipos. Sin embargo, no logró convencer a ningún integrante del equipo y quedó fuera del certamen. Fue allí cuando, al conocer su rostro, Soledad Pastorutti comenzó a hablar con el protagonista y éste la sorprendió: "Tengo una anécdota con tu marido".

"¿Por qué folclore? Quiero saber todo", le preguntó "La Sole". En ese momento, Joaquín Molina le respondió: "De chico, me lo inculcó mi viejo y la familia, por así decirlo. Me crié con el folclore. Tengo una anécdota con vos, muy linda. Pero no con vos, más con tu marido. Si no recuerdo mal, Cosquín de 2002. Entré eufórico porque tocaba La Sole, te había escrito una carta. Me la recibió tu marido, y a fin de año me llegó una respuesta tuya con una foto tuya y de tu hermana diciendo 'nuestra música te acompaña a donde vayas'".

"Quizá no me di vuelta porque te noté como acelerado. Viste que siempre, en el primer tema en un show uno tiene que ir a otro tempo. No nos damos cuenta, y en el primer tema lo damos todo. Eso es lo que me pasó a mí con vos hoy. Pero quiero agradecerte por este momento", agregó Soledad Pastorutti, luego de conocer la anécdota de Joaquín Molina en la que el participante recibió (en su momento) una carta de la cantante que continúa atesorando hasta el día de hoy.