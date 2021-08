La inesperada confesión de Abel Pintos en La Voz Argentina: "Fue como cagarme a palos"

Abel Pintos lloró en vivo en La Voz Argentina tras la actuación de un participante y realizó una inesperada revelación.

La Voz Argentina 2021 (Telefe) entregó otro de sus capítulos emotivos y en esta oportunidad el protagonista fue Abel Pintos, el invitado al exitoso programa que conduce "Marley" para su edición del domingo 22 de agosto de 2021. "Fue como cagarme a palos", reconoció.

El cantante, compositor y productor argentino de folclore y pop latino, de 37 años, se mostró muy conmovido con la interpretación que la participante Magdalena Cullen hizo del tema “Muchacha ojos de papel” de Luis Alberto Spinetta.

"Me encanta Abel Pintos, lo escucho hace un montón. Esta canción da para transmitir un montón y seguir haciéndola desde lo más mío", comenzó ella en la instancia de los playoffs, antes de entonar las estrofas de uno de los temas más icónicos de la historia de la música nacional.

Entonces, una vez que la concursante terminó, las cámaras se fueron inmediatamente con el artista, quien se secó las lágrimas y, rodeado por "Mau y Ricky" Montaner, no dudó: "Pufff... Hacía mucho tiempo que no me pasaba de emocionarme escuchando algo, fue como cagarme a palos. Te súper felicito y te súper agradezco. Es una muy buena cantante, pero además es una cantante mágica".

"La manera en la que conmovió a Abel me confirma a mí que lo que vemos en ella es algo real", agregó "Ricky", uno de los jurados e hijo de Ricardo Montaner. Por su parte, Magdalena no podía creer la situación que se había generado y se mostró muy emocionada, al igual que el resto de los presentes en el estudio del canal: "Mientras estaba cantando no me di cuenta, pero cuando terminé vi que Abel estaba llorando y ´Ricky´ también".

La Voz volvió a aplastar a Jorge Lanata en el rating

En cuanto al encendido, en esta emisión el ciclo de "Marley" en Telefe se impuso cómodamente a PPT (Periodismo Para Todos, El Trece), con una marca máxima durante la noche de 22 puntos contra apenas los 11.4 de su máximo rival.