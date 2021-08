Fuerte cruce entre Ricardo Montaner y La Sole en La Voz: "No es tan grave"

Uno de los competidores de La Sole cambió de estilo musical y la coach tuvo un entredicho con Montaner al respecto.

Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner se cruzaron fuerte en la emisión del miércoles de La Voz Argentina por el desempeño de Emanuel Famá. El intercambio se dio después de que el participante reconocido por interpretar tangos cambiara de género, algo que no terminó de cerrarle a Montaner, que expresó su descontento durante su devolución. Algo tensa, La Sole defendió a su competidor y lo felicitó, pese a que más tarde no lo eligió entre los cuatro mejores que pasaron a los cuartos de final.

Oriundo de San Rafael, Emanuel Famá sorprendió y maravilló al jurado y al público con sus estirpe tanguera en cada una de sus presentaciones en La Voz Argentina. En busca de mostrar que su talento no está solamente reservado para el clásico estilo rioplatense, el participante decidió cambiar para los octavos de final y optó por cantar Te quiero, una balada romántica interpretada originalmente por José Luis Perales. Pero la apuesta de Famá no fue tan bien recibida por los jurados del certamen que aseguraron que no había sido su mejor presentación en el ciclo.

"Siempre haces un show hermosísimo. Tu voz es preciosa. Esta vez que no estabas cantando tango, me gustó saber que también puedes cantar esto", resaltó Mau Montaner. Por su parte, Lali Espósito se mostró poco convencida con la performance de Famá: "No te voy a mentir que noté algunas cositas de afinación en los versos que me hacía pensar ‘qué cómodo que está en el tango". La cantante también reveló que se distrajo comparando al Emanuel de otras presentaciones con el del miércoles.

Pero la tensión llegó con la dura devolución de Ricardo Montaner que pareció tener como destinataria La Sole: "Cantas muy bonito pero creo que es un riesgo sacarlo de un género que se supone que él está como abanderado defendiendo". "Obviamente me siento firme con el tango, pero cuando empezamos con el tema de la versatilidad pensamos que estaba bueno mostrar otras facetas. Era un riesgo, pero bueno...", replicó el participante defendiendo la decisión que habían tomado con su coach.

"Es que te saca de tu onda original. Lo que quiero decir es que no tienes competencia dentro del programa cantando y defendiendo el tango. Eres el único", insistió Montaner en su apreciación. Fue en ese momento que Soledad decidió plantarse para defender a su competidor: "No es tan grave el cambio". "Más allá de todo lo hiciste muy bien", agregó La Sole que finalmente no eligió a Emanuel Famá entre los cuatro mejores como para llegar a los cuartos de final, por lo que el tanguero de La Voz Argentina quedó eliminado, aunque feliz por haber sido parte del programa.