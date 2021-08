¡Escándalo en La Voz Argentina! Deslizaron que Jéssica Amicucci y Jacinta Sandoval casi se van a las manos

Otro integrante del reality de canto confirmó que, luego del duelo entre las participantes, hubo una pelea que casi termina de la peor manera.

El duelo entre Jéssica Amicucci y Jacinta Sandoval en La Voz Argentina dejó mucha tela para cortar. En las últimas horas circuló el comentario de un participante del certamen de canto que deslizó que las participantes casi se van a las manos después de la grabación donde la primera fue eliminada en el knockout que la enfrentó a la segunda.

Nicolás Olmedo, integrante del Team Lali Espósito, aprovecho el comentario de un usuario de Twitter que puso "Jesica con Jacinta a la salida de La Voz Argentina" junto a una imagen que mostraba a una mujer agarrando de los pelos a la otra para graficar la tensión del momento después de que Ricardo Montaner se decidió por Jacinta, dejando afuera del reality musical de Telefe a Jéssica.

Olmedo citó el tuit y replicó: "Casi literal. 100 por ciento real no fake", escribió dejando en claro que Amicucchi y Sandoval casi se trenzan a las piñas. El mensaje fue eliminado pero recogido por la cuenta Mundofamososok en Instagram.

La publicación de Nicolás Olmedo que confirmó la mala relación entre las participantes.

El duelo entre Jéssica Amicucci y Jacinta Sandoval

Jessica Amicucci y Jacinta Sandoval son unas de las tantas figuras de La Voz Argentina que más recordadas fueron de todo el programa. En esta nueva instancia del reality show de Telefé, los participantes de cada equipo se enfrentan de a dos con canciones diferentes. Así, uno de ellos es quien queda seleccionado para pasar a la siguiente etapa. Jacinta, por lo mucho el jurado elogió su estilo y su voz, y Jessica, por su enfrentamiento con su excompañera de equipo, Esperanza Careri.

Durante su presentación anterior, el jurado les remarcó la notable falta de ensayos en su performance. En su defensa, Jessica había dicho que fue “muy difícil” trabajar así, ya que Esperanza no había podido asistir a los ensayos. "Hubo ensayos en los que no quiso cantar", expresó. “Voy a ser honesta, como lo fui desde el primer día. La pasé bastante mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió". Careri se hizo cargo de la situación y pidió disculpas, explicando que se había quedado sin voz debido a que es alérgica y que por eso no había podido ensayar.