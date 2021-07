El mal momento de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: "Se me acusa de eso"

Soledad Pastorutti reveló que afronta una difícil situación en La Voz Argentina. Qué fue lo que le sucedió a la jurado del programa y de qué se la acusa.

La Voz Argentina es el programa del momento en la televisión nacional. Si bien mucho tiene que ver con la propuesta del ciclo, Soledad Pastorutti es una de las figuras que también resultan fundamentales para que el mismo tenga éxito. La cantautora forma parte del exigente jurado que debe evaluar y apretar el botón para seleccionar a cada participante que sueña con ser músico profesional. Sin embargo, no todo es alegría en el ambiente, ya que en las últimas semanas hubo críticas para "La Sole".

Pastorutti ha estado en el foco de las críticas por diferentes televidentes. La reconocida artista fue cuestionada por no seleccionar muchas mujeres para su equipo en La Voz Argentina y también porque muchas veces se ha arrepentido de no haberse dado vuelta y aceptar a un participante que la cautivó con su voz.

Frente a la consulta de Gerardo Rozín, y en una entrevista que le concedió a Morfi en Telefe, "La Sole" se justificó: "Una busca tener un equipo variado. Quizás al principio mis compañeros me miraban a mí cuando alguien cantaba folclore. Obvio que quiero folclore. Pero quiero de todo, porque yo quiero ganar también. Y para llegar a la final hay que tener variedad en el equipo".

Soledad Pastorutti y un participante de La Voz Argentina 2021.

Asimismo, recordó que los fanáticos del programa la cuestionaron duramente por no haber aceptado a un concursante: "Hubo un caso en el que me mataron, porque un participante cantó muy bien. Pero yo ya tenía uno que cantaba zambas en mi equipo". Y advirtió que, en varias oportunidades, se sintió mal al verse en televisión rechazando a un participante: "Es dificil... hay que estar de ese lado. Hay que estar del lado del que no sabe la historia del participante. Viéndolo ahora por tele, a mí me da cosa y a veces digo '¿Cómo no me di vuelta?'".

Consultada por las críticas que recibió de no haber aceptado a muchas mujeres en su equipo de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti indicó: "Se me acusó de eso. Yo me di vuelta con un montón de mujeres, pero las mujeres no me elegían a mí. Tuve mala suerte. Sé ve que los varones iban más para el lado de La Sole. No sé por qué". Y profundizó: "Nosotros escuchamos más de 200 voces y tenemos que elegir solo 24. Es una presión. Cuando me faltan escuchar muchas voces, dudo si darme vuelta, porque mirá si me pierdo otra muy buena".

"Nosotros no sabemos nada del participante ni la edad, ni el sexo, tampoco si es uno o son dos, o si están tocando algún instrumento. Lo vamos descubriendo. Eso quizás frente al espectador nos hace insensibles. Con muchos participantes me sorprendí después al conocerlos con su historia", agregó "La Sole".

