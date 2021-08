El duro golpe de Lali Espósito a Ricardo Montaner: “la cantaste mejor”

Lali Espósito se sorprendió con la interpretación de Steffania Úttaro y arremetió contra Ricardo Montaner.

Llegaron los cuartos de final la final de La Voz Argentina, el reality show de talentos que cautiva al público de Telefe desde hace meses. En la noche del Team de Ricardo Montaner, Lali Espósito, aprovechó la situación para tirarle una indirecta a su colega en el jurado cuando la participante Steffania Úttaro se lució con un clásico del cantante.

Steffania Úttaro se subió al escenario a interpretar Será, canción originalmente escrita e interpretada por Ricardo Montaner y recibió las felicitaciones de los coaches como Mau Montaner confesó que ni siquiera él se había atrevido a cantar una canción de su padre y destacó: "‘Qué manera de hacerlo tan tuyo y tan no parecido a mi padre’”.

Por su parte, Ricky Montaner, le dijo que había sido su mejor presentación hasta ahora. “Tremenda, Steffania. Tremenda. O sea, si no lo tuviera a Montaner acá diría tipo: ‘¡La cantaste mejor que el de la versión original!’”, bromeó Lali Espósito mientras Steffania y Marley se carcajeaban y Montaner sonreía asintiendo.

“No, pero de verdad. Como decimos cuando algo nos gusta mucho: yo esta versión me la bajo y la escucho. Estaría en el auto escuchando tu versión, o sea, fue hermoso”, agregó Espósito. “No pifeaste una, empezaste súper baja y cuando abriste tu voz acá se congeló todo. Tuve piel de gallina toda tu presentación, te felicito un montón, gracias por este momento, Monta. Qué temazo”, finalizó.

La Sole también estuvo de acuerdo con que fue de sus mejores presentaciones. “Yo creo que podríamos quedar bien con los dos, Lali, y decir que la de ella fue la mejor versión femenina pero la de Montaner es la mejor versión masculina”, señaló.

A continuación, Montaner, abrió su corazón y comentó que la versión de Steffanía le había traído muchos recuerdos a su cabeza sobre el país en donde creció y en donde nacieron sus hijos. “Me has regalado unos momentos extraordinarios”, compartió conmovido.

La confesión de Lali Espósito a Steffania Úttaro

Por otro lado, Ricardo Montaner le dijo que, cuando uno la ve cantar por primera vez, no imagina todo lo que puede hacer con su voz. Esto mismo se lo había dicho Lali la vez pasada, cuando interpretó What a wonderful world. “Te voy a ser muy franca. Cuando viniste a cantar pensé: ‘Ay, para mí hoy se va ella’”, reconoció. “Me acabás de cerrar la boca pero a unos niveles… Te lo digo de corazón, me sorprendiste y pienso que merecés quedarte, punto final”, cerró.