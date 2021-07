Acomodo en La Voz Argentina: escándalo con la hija de Miguel Ángel Cherutti

La hija de Miguel Ángel Cherutti participó de La Voz Argentina y en las redes sociales estallaron de furia. Cómo fue su participación y qué pasó.

En la gala del último domingo de La Voz Argentina, una participante captó la atención de los televidentes y también del jurado: Bianca Cherutti, nada menos que la hija de Miguel Ángel Cherutti, reconocido actor y humorista. Teniendo en cuenta que fue elegida por los coaches Mau y Ricky y Lali Espósito, las redes sociales estallaron y denunciaron acomodo. ¿Hubo trampa?

La participación de la joven sorprendió al público luego de que confirmara que es hija de un famoso artista del espectáculo argentino: "Me llamo Bianca Cherutti, tengo 25 años y soy de Capital Federal. Estudié danza, canto y actuación desde muy chica, creo que es algo que llevo en la sangre. De grande me fui perfeccionando. Soy hija de un artista, de Miguel Ángel Cherutti y estoy muy orgullosa de eso".

"Crecí en un ambiente de teatros y camarines y creo que ahí fue donde más me di cuenta que esto es lo mío. Quiero que conozcan mi historia, que sepan todo lo que la luché y las ganas que tenía de estar acá. Todo lo que me proponía, ya sea para estudiar o trabajar, me terminaba llevando a la música y a lo artístico, y me daba cuenta que era lo que realmente necesitaba y lo que más amo hacer", agregó Bianca.

Una vez que se subió al escenario de La Voz Argentina, la hija de Cherutti interpretó "Hot stuff", un clásico tema de Donna Summer. Y lo curioso es que rápidamente captó la atención de Lali Espósito y de Mau y Ricky, quienes no dudaron un segundo en apretar el botón rojo para darse vuelta del sillón y tratar de captar su talento.

Por un lado Lali intentó convencer a Bianca de la siguiente manera: "Todo lo que me transmitiste con una canción, que es de mis favoritas, es el power de este ritmo y tu voz tiene el power, y vos tenés todo el power. Sos preciosa". Y por el otro, el dúo musical compuesto por los hijos de Montaner indicaron: "Ven con nosotros si estás dispuesta a arriesgarte a buscar distintos géneros musicales y a descubrir qué es lo que te hace a ti, ser tú".

Finalmente la hija de Cherutti dio un poco de vueltas al tener que tomar una decisión y luego indicó: "Gracias a los cuatro por escucharme y por darme la posibilidad. Gracias por sus palabras, estoy emocionada, pero no voy a llorar. Son tres monstruos y ustedes eran las personas que yo quería que se dieran vuelta así que lo logré. Por una cuestión generacional, me gustan mucho Mau y Ricky, y Lali. Hay una realidad, Lali es nuestra, te admiro muchísimo... pero me voy con Mau y Ricky".

Las reacciones y el repudio de las redes sociales tras ver a la hija de Cherutti en La Voz Argentina

Luego de la participación de Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti que logró avanzar de instancia y se sumó al equipo de Mau y Ricky, decenas de usuarios de las redes sociales repudiaron a La Voz Argentina y denunciaron acomodo. ¿Habrá alguna explicación por parte de los protagonistas?