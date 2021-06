La Voz Argentina: Los coaches no lo eligieron, pero se arrepintieron y le pidieron perdón

Ignacio Sagalá no convenció a los expertos, pero cantó otra canción y terminaron pidiéndole perdón por no haberlo elegido.

La Voz Argentina, el show de talentos que es furor en el mundo entero y que llegó a puro éxito a Telefe, atravesó en la noche del lunes una de sus primeras polémicas cuando un participante cordobés, Ignacio Sagalá no logró convencerlos con su versión en español de Simon & Garfunkel. Pero cuando Lali Espósito, Ricardo Montaner, La Sole y Mau y Ricky se dieron la vuelta al finalizar la presentación del cordobés de 19 años se arrepintieron.

Si bien los coaches se mostraban conmovidos y sorprendidos con la voz del joven, no se dieron vuelta en toda la performance lo que dejó, automáticamente, a Ignacio afuera de la competencia. "Creo que me arrepentí... Me arrepentí de verdad. Tenés una voz distinta y particular", definió Soledad Pastorutti. Luego, cuando el cordobés dijo su edad, los coaches se quedaron todavía más perplejos.

En este sentido Mau, el hijo menor de Ricardo Montaner le propuso: "Hermano, me encantaría, si me das el placer de fanático de la música que soy, que cantes. ¿Qué te gusta cantar además de esto que lo hiciste espectacular?". Tras compartir que le gustaba Adele, el último participante de la jornada cantó a capella una versión de "Hello", un clásico de la cantante británica.

Tras dejarlos con la boca abierta, Mau volvió a tomar la palabra y expresó: "Te mereces una disculpa. Te doy mi palabras y lo digo muy en serio". "Es increíble, no lo puedo creer", acotó Lali mientras que Montaner buscó poner paños fríos a la situación y sugirió que el joven había elegido una versión que no lucía por completo su voz.

"En esta instancia el artista elige su canción y elegiste una equivocada que no nos permitió encontrar lo que encontramos en la de Adele. Te invito a que regreses. Este formato es muy rígido, pero nos gustaría que puedas volver al programa", expresó el intérprete de "Castillo azul", visiblemente consternado con lo que acababa de suceder.

"Tenés una voz muy especial, no dejes de seguir. Esto va más allá del programa. Gracias, fuiste muy generoso, nos cantaste después y te pido mil disculpas", continuó La Sole. Ricky agregó: "Con tu voz se nota el corazón que tienes. Soy de los que creen que a los que tienen buen corazón les pasan cosas bonitas".