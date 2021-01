El pasado 30 de diciembre, en la previa de la votación por el aborto que tuvo lugar en el Senado, un hombre que apoya a los "antiderechos" apareció ante las cámaras de televisión para brindar un testimonio verdaderamente insólito. Rápidamente, el video se hizo viral en las redes sociales y su madre, más conocida como "La Petisa", se hizo famosa en todo el país. Curiosamente, la mujer apareció en las últimas horas en TV y reveló que le hicieron una increíble propuesta millonaria en Netflix.

El hombre de pañuelo celeste lucía la camiseta de la Selección Argentina. Cuando el periodista de TN prendió el micrófono, comenzó a hablar y sus declaraciones hicieron estallar de la risa a miles de personas: "Somos diez hermanos. Le digo: ‘Vieja, ¿vos estás a favor de las dos vidas? ‘Obvio que sí’, me respondió. ‘Por qué no me avisaste que iba con ustedes’, me dijo. Va a cumplir 60 años ella. Le pregunté: ‘Si se hubiese dado esta ley cuando te casaste con papá,.¿nos hubieses tenido a nosotros?'. Escuchá lo que me dijo 'La Petisa'".

"No me respondió, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me confesó: 'La verdad que no, yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos. Por ejemplo, a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado’", agregó, entusiasmado el hombre llamado Adrián Aquino.

Tras haberse viralizado el video, la protagonista de esta desopilante anécdota apareció en TN. Allí, "La Petisa" manifestó sus sensaciones sobre lo ocurrido con su hijo Adrián: "Mis hijo entienden, conocen a su hermano, saben que es pastor y cómo se comunica con la gente. Dijimos: 'Este Adrián es tremendo’. Y nos matamos de risa. Él me llama para redondear su concepto antes de ir al Congreso, lo que el quería saber es, como ellos son diez hermanos, qué hubiera pasado si en ese momento hubiera sido legal el aborto".

La propuesta económica que Netflix le hizo a "La Petisa":

Adrián Aquino, quien se desempeña como pastor evangélico, dio a conocer que Netflix le hizo a "La Petisa" una propuesta económica interesante para realizar una serie: "Fue tanta la repercusión que tuvimos que se empezaron a comunicar con nosotros días después. Me llamaron productores de televisión, de cine, de teatro, incluso gente de Chile. Dijeron que Netflix estaba interesado. No se quién le hizo llegar el video a Netflix pero nos dijeron que están interesados en hacer una serie sobre su vida (Nder: la de su madre)".