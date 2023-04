América TV: Esmeralda Mitre blanqueó el negocio de Macri con La Nación y Pamela David la frenó en seco

La hija de Bartolomé Mitre reveló un supuesto acuerdo entre el diario y dirigentes del PRO y a la animadora televisiva no le gustó.

Esmeralda Mitre, actriz y miembro de la familia dueña que posee el diario La Nación, comenzó a revelar un supuesto negociado entre los Saguier, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en vivo durante el programa de Pamela David en América TV, pero fue frenada en seco por la conductora.

"¿Por qué La Nación está completamente pirado (sic) diciendo Horacio Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, Mariu Vidal, Mariu Vidal, Macri, Macri, Macri, tarararalijuju (sic) todo el día?", planteó Esmeralda Mitre sorpresivamente durante la emisión de Desayuno Americano de este viernes. "Porque Macri y Larreta habrían pautado y pagado la deuda de los Saguier (principales accionistas de La Nación) de 50 millones de dólares", aseguró la actriz, quien desde hace ya varios años se encuentra peleada con el resto de su propia familia por un conflicto sobre la herencia.

Sin embargo, en ese momento Mitre fue frenada en seco por Pamela David, conductora del programa. "Acá me voy al 'juego de las tazas', porque las cosas tienen que ser fundamentadas y no con potencial", señaló la exmodelo y vedette en referencia al verbo condicional utilizado por Esmeralda.

Sin embargo, la hija de Bartolomé Luis Mitre insistió: "Lo tengo todo comprobado". Pero David volvió a cortarla inmediatamente: "Si fuera así no hablarías en potencial", dijo, para cambiar inmediatamente de tema yendo a una publicidad. Incluso, en ese instante se pudo ver cómo un productor del ciclo comenzó a acercarse por detrás de Esmeralda Mitre para atinar a tocarle el hombro, pero reculó cuando volvió a entrar en el plano de la cámara.

La denuncia de Esmeralda Mitre por la herencia de La Nación

Ya el último miércoles, Esmeralda Mitre había salido con los tapones de punta por problemas en la herencia que le dejó el padre transformándose en accionista del diario La Nación. Los problemas internos fueron tan graves que recurrió al área legal para denunciar estafas y defraudación por parte de varios actores involucrados en este tema.

Tras la muerte de su padre Bartolomé Mitre en 2020, mismo nombre que el expresidente de la Nación y fundador del diario, comenzó una guerra por la herencia. La actriz y accionista de La Nación reclama alrededor de 60 millones de dólares. "Venimos ganando en todo pero ahora se viene la guerra final", lanzó en diálogo con el móvil de A La Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco también en América TV.

En una parte de la entrevista aseguró que "es una batalla" y detalló las situaciones que vivió. "¿Cómo voy a querer vivir una estafa? ¿Cómo voy a querer que me saquen todo?", expresó mientras agregó que hubo fraude y fideicomisos offshore. Además, dijo que las estafas empezaron desde que su papá se enfermó.

"Ahí es donde se produce. Los 14 años que estuvo enfermo", sostuvo Esmeralda. En la parte final del móvil, dio algunos nombres a los que ella consideró "enemigos" de esta herencia. "Nequi Gallotti -esposa de su papá- no pertenece más a la herencia de las acciones. Me cedió las acciones a mí porque le dije que había encontrado un par de cosas y, o me cedía las acciones, o íbamos a tener un problema judicial", precisó en primera instancia.