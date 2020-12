El cuartetero cordobés afronta una grave denuncia judicial.

Carlos La Mona Jiménez afronta una grave denuncia judicial por parte de Natalia Taddei, una mujer que desde hace años asegura ser la hija no reconocida del cuartetero cordobés. De hecho, existe una causa judicial en la que se exige que el Mandamás reconozca su lazo paternal y en breve también se denunciará a la familia del cantante.

Según explicaron en el sitio web del periodista Pablo Layus, la protagonista hace años viene pidiendo "ser reconocida". En tanto, el abogado de Natalia Taddei contó los motivos por los cuales la ex esposa y las hijas de La Mona también serán parte de la escena: "En febrero denunciaremos penalmente a la familia de La Mona porque intentan estafar a mi clienta haciéndole creer a la justicia que él es sólo un empleado de una sociedad conformada por su ex esposa e hijas¨.

A fines de 2019, Jiménez habría reconocido mediante un escrito ser el padre de Natalia Taddei. Sin embargo, esta situación aún no se ha formalizado ante los ojos de la ley y es por eso que la joven reclama por su identidad. Más allá de haber existido varios intentos para que el artista finalmente rubrique su nexo con la denunciante, siempre se interpusieron motivos que extendieron los plazos.

En tanto, a comienzos de 2020, Taddei le inició a La Mona una juicio por abandono de persona en el que Carlitos podría haber pagado 100 millones de pesos en caso de perderlo. "Lo que no me termina de completar es por qué llegamos a una instancia que desde la otra parte nunca escucharon mi pedido para que sea entre nosotros, en silencio. Como del otro lado no tenía respuesta tuve que recurrir a una mediación donde llegamos a esta instancia", explicó la protagonista en su momento.

Quién es Natalia Taddei, la mujer que asegura ser hija de Carlos La Mona Jiménez

Natalia Taddei tiene 40 años, y una de sus abogadas aseguró que el cantante tendría conocimiento de su paternidad "desde la concepción" de la mujer que hoy reclama ser reconocida por el mítico cuartetero cordobés. Por el momento, este hecho aún no ha sido consumado y Jiménez continúa sin reconocer ante la ley la paternidad de la denunciante.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que se buscará denunciar (también) a la familia directa del artista, la situación parece empeorar e involucrar a más protagonistas que tendrán versiones cruzadas. En tanto, el escrito en el que Jiménez afirma ser padre de Natalia Taddei (según el entorno de la mujer) existe. De todos modos, y por el momento, nada ha cambiado.