Kim Kardashian participará en nueva temporada de "American Horror Story"

La estrella de los programas de telerrealidad Kim Kardashian volverá a la actuación en una próxima temporada de la serie antológica de la cadena FX "American Horror Story", dijo el lunes Ryan Murphy, uno de sus creadores.

Kardashian estará en el reparto, junto a Emma Roberts, en la 12ª temporada de la serie, basada en un libro de próxima publicación titulado "Delicate Condition".

La novela, que saldrá a la venta en agosto, se describe en anuncios online como un "thriller que sigue a una mujer convencida de que una figura siniestra está haciendo todo lo posible para asegurarse de que su embarazo nunca ocurra".

La autora, Andrea Bartz, lo llama una "actualización feminista de 'El bebé de Rosemary'".

Murphy dijo en un comunicado que la escritora de "American Horror Story" Halley Feiffer había elaborado "un papel divertido, elegante y en última instancia aterrador especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a cualquier cosa que hayamos hecho".

The Hollywood Reporter informó primero de la noticia.

La mayor de las Kardashian se convirtió en un fenómeno de la cultura pop con sus hermanas durante 14 años en el programa de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians", que terminó en 2021. La extensa familia aparece ahora en "The Kardashians" en Hulu.

La cadena FX es propiedad de Walt Disney Co.

Con información de Reuters