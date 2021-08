"Me dan vergüenza ajena": Julián Weich apuntó contra los famosos que mostraron la internación por Covid-19

El conductor, recientemente recuperado de coronavirus, consideró que mostrar el día a día de la internación era una falta de respeto.

Julián Weich arremetió contra los famosos que mostraron su día a día de la internación por Covid-19. El conductor se recuperó del coronavirus recientemente, que lo mantuvo en terapia intensiva durante 15 días, y contó por que él decidió no hace pública su recuperación.

“Me parece una falta de respeto”, expresó el conductor en diálogo con Intrusos y apuntó contra los famosos como en el caso de Sergio Lapegüe, que documentaron todos los detalles de su enfermedad.

Weich atravesó un duro cuadro de coronavirus al punto que lo derivaron a terapia intensiva, en donde fue entubado. Aseguró que “estar internado con la posibilidad de tener acceso al celular fue como estar en su propio velorio" debido a que recibió cientos de mensajes.

El presentador y actor de 55 años fue internado tras haber dado positivo el miércoles 14 de julio de 2021 en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A diferencia de otras personas, Weich tomó la decisión de alejarse de las redes sociales durante su recuperación. “No escribía, no hablaba, no iba a hacer un show de mi Covid, pero estaba al tanto de lo que estaba pasando. Por eso estaba al tanto de tantos mensajes buenos y de la energía positiva que me llegaba. Creo que eso fue parte de mi sanación rápida”, admitió el conductor en su momento.

En Intrusos, explicó el por que de su ausencia pública: "Me da vergüenza ajena. No es mi estilo de mostrar la intimidad o de un proceso de sanación, creo que no suma para nada”.

En esa misma línea, continuó: “El que lo quiere hacer y le sirve, que lo haga. Pero a mí no me parecía que era lo correcto sabiendo que hay 104 mil personas que no lo pudieron hacer. Me parece una falta de respeto estar alardeando de que uno se está recuperando cuando hay gente que no tuvo esa chance, esa oportunidad, sobre todo con esta enfermedad que es están solitaria porque la gente se murió sola".

Y para finalizar, expresó: "No me parece que por tener la suerte de estar con un teléfono y estar pasándola medianamente bien, con un contexto de salud digno, esté mostrando si me estoy salvando, no me parece bien".