Juego del impostor: reglas y cómo jugar.

Jugar al impostor es tan divertido como fácil. Los pasos son muy pocos por lo que se trata de un juego dinámico, en el que las rondas van pasando rápido. Es por eso que cada vez más argentinos lo elijen en sus juntadas. En cada ronda se asignan roles al azar y los participantes deben interactuar, debatir y tomar decisiones en un tiempo limitado. Te explicamos cómo jugarlo y sus reglas.

Cómo se juega al impostor

Jugar al impostor es algo muy fácil. Es por eso que en el último tiempo comenzó a surgir con fuerza en streams, después en clips que se viralizaron en redes y, finalmente, en juntadas, cumpleaños y sobremesas familiares. A continuación te detallamos cómo es que se juega:

El impostor se puede jugar con o sin celular.

Todos los jugadores reciben una palabra secreta en su celular. Todos menos uno. Esa persona es el impostor y no tiene idea de cuál es la palabra que el resto sí conoce. Cada participante dice una palabra relacionada con el concepto secreto. No se trata de describirlo de forma obvia, sino de dar una pista que demuestre que se sabe de qué se habla. Si alguien se pasa de explícito, le facilita el trabajo al impostor. Si es demasiado vago, puede quedar bajo sospecha. Mientras tanto, el impostor escucha, ata cabos y tira palabras que encajen más o menos con lo que dicen los demás. La idea es pasar desapercibido, no llamar la atención y sostener el engaño lo más posible. Muchas veces, el impostor termina confundiendo al grupo y haciendo dudar incluso a quienes conocen la palabra desde el inicio. Una vez que todos hablaron, se vota. Cada participante señala a quien cree que es el impostor. Si el grupo logra desenmascararlo, gana la ronda. Si no, el impostor se queda con la victoria.

Para jugar sin celular:

Una persona hace de moderadora o coordinadora. Esa persona elige una palabra secreta y se la dice en voz baja a todos los jugadores, menos a uno. Ese jugador será el impostor y no sabrá cuál es la palabra. Una vez que todos conocen su rol, empieza la ronda. Por turnos, cada participante debe decir una sola palabra relacionada con la palabra secreta. Una vez que todos hablaron, se vota.

Reglas para jugar al impostor

Ahora bien, en lo que respecta a las reglas para jugar al impostor, existen dos principales:

Cada jugador dice una sola palabra por turno y no puede repetir lo que ya dijo otra persona. Tampoco vale explicar, hacer gestos ni agregar comentarios por fuera de la ronda.