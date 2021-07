Tomás Fonzi fue novio de Juana Viale y pasó un papelón con Mirtha Legrand: "Me los bajé"

Un reconocido actor compartió con Jey Mammón el momento embarazoso que vivió cuando era pareja de la nieta de La Chiqui.

Jey Mammón recibe en su programa a todo tipo de celebridades a las que les suele sacar sus verdades más ocultas. Esta vez, el actor Tomás Fonzi se vio en la obligación de revelar en el living de Los Mammones una curiosa anécdota en la casa de Mirtha Legrand, cuando era pareja de Juana Viale cuando compartían elenco en Costumbres Argentinas.

Si bien no es muy amigo de presentarse en televisión, Tomás Fonzi visitó a Jey Mammón en América TV y entre charla y charla, de las que también participó Nico Riera, el actor compartió algunos detalles de su romance con Juana Viale cuando filmaban una de las tiras más famosas que tuvo Telefe. Pese a sus reservas con la historia de amor, el actor no se pudo escapar de una anécdota que el conductor de Los Mammones ya conocía y quiso compartirla con su audiencia.

“¿Me podés contar la vez que te quedaste dormido en la casa de Mirtha Legrand y ella te levantó?”, preguntó sin vuelta Jey en referencia a una inolvidable visita que Fonzi le hizo a Mirtha Legrand. “No me levantó, no pudo. Yo había trabajado mucho, había sido un día largo. Estaba saliendo con Juana en esa época, 2003 o 2004", arrancó el actor.

“Y sí, había un evento y fui muy cansado, realmente muy cansado. Estaba un poco nervioso también, así que entré, me bajé dos whiskies y me senté en una reposera", detalló el exnovio de Juana. "Además, en lo de Mirtha el whisky es riquísimo, un terciopelo. Me senté en un sillón afuera y...”, continuó hasta que fue interrumpido por el conductor.

“La quedaste y todos se fueron”, acotó Jey Mammon mientras emitía una carcajada y ante un entrevistado completamente ruborizado. En este contexto, el actor explicó que, horas más tarde, se enteró de que la propia diva de los almuerzos fue quien intentó despertarlo. "Después me contaron... Yo me desperté con el rocío cayendo, con una capa de escarcha, la señora pasó y con el dedo me dijo ‘señor Fonzi, señor Fonzi’", precisó entre risas. "Y Fonzi se había ido, creo que se autoprotegió”, remató.