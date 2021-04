Una vez más, Juana Viale protagonizó un momento muy tenso durante el programa La Noche de Mirtha. Mientras su hermano Nacho Viale mantiene un conflicto importante con Adrián Suar y El Trece, la conductora protagonizó un testimonio muy fuerte en el que se mostró enfurecida ante las cámaras de televisión.

Durante la edición de anoche, "Juanita" recibió la visita de la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña, el doctor Pablo Pratesi, la periodista María Julia Oliván y el periodista Chiche Gelblung. A lo largo de todo el programa, la conductora se dedicó a criticar las restricciones tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández para prevenir el aumento de casos de coronavirus.

Ante la indignación de los ultramacristas como Acuña, Pratesi y Oliván, quienes sostuvieron que deben dictarse las clases presenciales pese al aumento de casos y que cuestionaron el sistema de vacunación, Juana Viale estalló de furia y expresó: "Basta de vacunar a pendejos de 24 años. Y esos de 24 años que pueden vacunarse, no se vacunen. Es criterio, es sentido común".

Luego, la presentadora invitó a Chiche Gelblung a realizar una preparación en la cocina. Acompañados por Jimena Monteverde, la reconocida cocinera les comentó: "Les voy a sanitizar las manos. Yo trabajé mucho tiempo con Chiche". Inmediatamente después, y de manera inesperada, "Juanita" se mostró molesta.

El enojo de Juana Viale en La Noche de Mirtha Legrand que llamó la atención en El Trece

Juana Viale: "Estoy enojada".

Jimena Monteverde: "¿Conmigo?".

Juana Viale: "No, con vos no, con lo que venimos hablando porque me parece una vergüenza".

Tras una breve pausa, y mientras intentaba ponerse unos guantes para cocinar junto a Chiche Gelblung, Juana Viale volvió a mostrarse indignada: "Mirá, esto me parece una vergüenza". Luego, la cámara del programa hizo foco en que uno de los guantes se le rompió.

Jimena Monteverde: "Te quedan chicos o tenés algún problema. No puede ser, siempre te pasa lo mismo".

Quién es la conductora que puede convertirse en el reemplazo de Mirtha Legrand y Juana Viale en El Trece

Teniendo en cuenta que la relación entre Nacho Viale y Adrián Suar es cada vez más tensa, la posible sucesora de Juana Viale y Mirtha Legrand en la conducción es Mariana Fabbiani. Según aseguró Adrián Pallares, periodista de Intrusos, en las últimas horas tomó fuerza la idea de que pueda hacerse cargo de la conducción de los programas del mediodía: "Ella hace prácticamente almuerzos y arrancó muy bien. Hace Almorzando con Mirtha Legrand aggiornado a su estilo. Esto habilita que de alguna manera digan 'mirá, Nacho, si tenés tanto problemas con los cortes y las películas los fines de semana, la verdad que a Mariana le sale excelente y mide'".