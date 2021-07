La dura amenaza de Juana Viale que enojó a Mirtha Legrand: "¡No digas eso!"

¡Se pudrió! Juana Viale reveló que le lanzó una dura advertencia a Mirtha Legrand antes de salir a pasear por la calle Corrientes. El comentario que molestó a la histórica conductora de El Trece.

Durante la noche del pasado sábado 24 de julio, Juana Viale abrió el programa de El Trece con una picante revelación del diálogo que mantuvo con Mirtha Legrand hace unos días. De acuerdo a lo que indicó, antes de programar una salida hacia la calle Corrientes para ver una obra de teatro, le envió una dura amenaza. Como consecuencia, la experimentada conductora se mostró molesta.

En "La Noche de Mirtha", ciclo que comenzó a conducir a principios de la pandemia de coronavirus, Juana recibió la visita de Nicolás Trotta, Conrado Estol, Gonzalo Aziz y Pablo Giralt. Antes de dar presentar la mesa, la presentadora optó por contar la experiencia que tuvo con Mirtha antes de salir a pasear.

"Les quiero contar a todos lo que fue. La verdad que es una noticia... merece contar lo que pasó ayer (NdeR: por el viernes 23 de julio). Invité a mi abuela porque hacía meses, y casi un año, que con todo esto de la pandemia se guardó la mujer más activa de todos los argentinos, que iba a todos los estrenos, a todas las presentaciones, tenía su programa de televisión, iba a desfiles... y después de mucho tiempo, con sus dos dosis habilitadas, era necesario que saliera de su casa. Entonces la invité, le insistí", indicó Juana Viale.

Juana Viale y Mirtha Legrand, juntas.

Según relató, a la conductora le costó mucho convencer a Mirtha de que se animara a salir de su casa para ir pasear, por lo que optó por amenazarla con una dura advertencia: "No fue fácil porque Mirtha Legrand no es una mujer fácil. Le insistí tanto a mi abuelita hasta que me dijo que sí". Y resaltó: "Le dije: 'Si vos no venís conmigo a comer afuera o al teatro, no nos vamos a ver'. Y me respondió: '¿Qué? ¿Por qué me decís eso?'. Entonces fue como una pinchadita para que se animara a salir. Y volvió la señora Mirtha Legrand a la calle Corrientes. Un poco de normalidad en esta locura pandémica que vivimos los argentinos".

Qué hizo Mirtha Legrand en una de sus primeras salidas tras estar varios meses encerrada por la pandemia de coronavirus

Juana Viale indicó que junto a Mirtha Legrand fueron a disfrutar de una obra de teatro: "Fuimos a ver 'Dos Locas de Remate', con Soledad Silveyra y Verónica Llinás". De hecho, la producción de El Trece emitió el video del momento en que la reconocida conductora le habló al público luego de que terminara la obra. Visiblemente emocionada, expresó: "Quiero que sepan que es mi primera salida con ustedes después de 280 días de encierro. La primera salida fue venir a ver a estas dos actrices a la calle Corrientes y estar en contacto con el público. Volví a ser la Mirtha Legrand de antes".

Luego, Juanita dejó en claro que notó muy bien a Mirtha durante su reencuentro con el público: “Fue muy emocionante. La abuela dijo que fueron doscientos ochenta días, pero me parece que fue para que no digan que es una exagerada porque para mí fue más de un año que estuvo encerrada". Y resaltó: "Yo, como nieta, para mí mi abuela es mi abuelita, no es Mirtha Legrand. No me deja de sorprender que, con la edad que tiene y la fuerza de vida y el camino transitado que tiene, quiera salir adelante y volver a vincularse con su público, que fue para lo que ella vivió y entregó parte de su vida".

La conductora Mirtha Legrand.

La fuerte condición de Juana Viale a Mirtha Legrand antes de salir a pasear por la calle Corrientes

Según indicó Juana Viale, le puso una condición a Mirtha Legrand para salir a ver una obra de teatro: "Tenía preocupación por su vestuario. Me estuvo llamando para saber qué tenía que ponerse. Le dije: ‘No te pongas pieles porque si no, no te acompaño’. Me hizo caso y es muy emocionante poder ver a una mujer que, con la edad que tiene, se pare en un palco y todo el teatro la ovacione". Y agregó: "Yo, como nieta, no puedo decir más que me genera orgullo ser tu nieta, me engrandece el alma. Yo te sigo cuidando este lugar porque este lugar es tuyo".

Cuándo vuelve Mirtha Legrand a conducir su programa en El Trece

Por otra parte, Juanita deslizó la posibilidad de que su abuela pueda volver a la conducción en El Trece: "Una salida al teatro, otra más al teatro, una a comer y, ¿cuándo acá? No estaría mal. Mirtha Legrand volvió a la calle Corrientes. Que brillen los teatros, que se llenen de gente y que podamos empezar a circular un poco más. Abuelita, te esperan acá".