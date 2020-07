Juana Viale pidió disculpas por poner en duda que Alberto Fernández terminará su mandato

Después de poner en duda la continuidad del gobierno de Alberto Fernández, la conductora Juana Viale quiso aclarar sus comentarios y pidió disculpas por el desafortunado mensaje que deslizó desde la pantalla del macrista Canal Trece en su programa del fin de semana.

La nieta de Mirtha Legrand reemplazó una vez más a su abuela en el ciclo de los sábados por la noche y como es habitual tuvo una mesa de invitados ultraopositora, con la presencia de María Julia Oliván, Roberto Cachanosky, Julio Bárbaro y Alejandro Fargosi. En ese contexto, no dudó en instalar el tema como si de una inocente pregunta se tratara. Luego de que Bárbaro asegurara que "este Gobierno no gana en la próxima elección", Viale no tardó en lanzar: "¿Y, termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?".

"Nada más ajeno a mi persona incitar a la violencia o a pensamientos golpistas", intentó aclarar Juana Viale en un mensaje publicado en la red social Twitter. "Pido disculpas públicamente si me expresé de manera incorrecta", escribió la conductora.

La pregunta de Viale en el programa del pasado fin de semana inició una serie de comentarios por parte de los invitados y así se inició una nueva campaña mediática contra Alberto Fernández desde la pantalla del Grupo Clarín que fue multiplicada por todos los medios que responden al arco opositor.

La primera en responder fue Oliván, quien afirmó que Alberto no dejaría antes el Gobierno. "Fijate que los gremios, a esta altura sin paritarias y con este nivel de desocupación, estarían en un gobierno de Macri incendiando el país", completó. La cámara no ponchó a la periodista y se quedó con la actriz, que mostró una particular cara de rechazo a la intervención mientras meneaba la cabeza de lado a lado.