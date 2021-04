Juana Viale ha dado que hablar mucho en los últimos meses. Durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand, emitido el último domingo en El Trece, la conductora protagonizó un picante cruce con "El Mono" de Kapanga. Tras un comentario del cantante y ex participante de MasterChef Celebrity, ella le paró el carro en vivo.

Ante la mirada de la modelo y panelista Cinthia Fernández, el diseñador de modas Benito Fernández y el periodista Osvaldo Bazán, "Juanita" le contó al músico que a mucha gente le sorprendió su participación en la primera temporada de MasterChef. Y este respondió: "Sí, me subió un 2% en las estadísticas de Instagram de gente entre 50 y 55 años. Me empezaron a mandar mensajes señoras de mi edad, ja".

"Llegar a estadísticas de Instagram no es poco, 'Mono'. ¿Con eso no sacaste ninguna cita?", le indicó la presentadora. Y "El Mono" de Kapanga, con un poco de lamento, manifestó: "No, sabés que no...". Inmediatamente después, el diseñador reaccionó: "¡No te cree nadie, 'Mono'!".

El momento en que Juana Viale calló al Mono de Kapanga en el programa de Mirtha Legrand

Luego de que "El Mono" de Kapanga contara que está al tanto de sus estadísticas y seguidores de Instagram, le hizo un picante comentario a Juana Viale: "Yo la estoy esperando a ella, pero no me da bola". La conductora reaccionó al respecto y le respondió: "¡Callate, Mono! No tirotees".

Osvaldo Bazán intervino en la conversación y les consultó: "¿Ustedes tuvieron alguna historia?".

Con un tono de gracia, Juana Viale indicó: "No, todavía no".

Mono de Kapanga: "Lo que pasa es que no me atiende el teléfono".

Juana Viale: "No, con mi novio todo bien. Más si sos vos, 'Mono'".

Osvaldo Bazán: "Sigamos hablando de nuevas experiencias, ja".

Benito Fernández: "Bueno, bueno, bueno, ja".

Cinthia Fernández: "Cerrando los ojos...".

Quién es la conductora que puede convertirse en el reemplazo de Mirtha Legrand y Juana Viale en El Trece

Teniendo en cuenta que la relación entre Nacho Viale y Adrián Suar es cada vez más tensa, la posible sucesora de Juana Viale y Mirtha Legrand en la conducción es Mariana Fabbiani. Según aseguró Adrián Pallares, periodista de Intrusos, en las últimas horas tomó fuerza la idea de que pueda hacerse cargo de la conducción de los programas del mediodía: "Ella hace prácticamente almuerzos y arrancó muy bien. Hace Almorzando con Mirtha Legrand aggiornado a su estilo. Esto habilita que de alguna manera digan 'mirá, Nacho, si tenés tanto problemas con los cortes y las películas los fines de semana, la verdad que a Mariana le sale excelente y mide'".