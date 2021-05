Juana Viale ha dado que hablar, y mucho, en los últimos programas que emitió el pasado fin de semana. Pese a que fue noticia por diversas cuestiones vinculadas a la política, o por los protagonistas que recibió en la mesa, también hubo un momento curioso que despertó la atención de los televidentes: en pleno vivo por la pantalla de El Trece, le enviaron un misterioso mensaje.

En la edición del domingo, durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand, "Juanita" recibió la visita del comediante "El Coco" Sily, el actor José María Muscari, el cantante El Polaco y el periodista de TN Diego Sehinkman. Y luego de que le hicieran una pausa a los temas vinculados a la actualidad del país, el coronavirus y la pandemia en el mundo, la conductora recibió un mensaje de un admirador secreto.

Luego de realizar algunas menciones de publicidad, Juana Viale reveló una carta personal que recibió: "¿Puedo decir una cosa? Me mandaron un mensaje subliminal entre las tarjetas que me llegan: 'Tus labios dicen que no, tus ojos dicen que sí. Decídete, amor mío, no puedo vivir así".

"Yo también recibo este tipo de poemas piropeados", agregó la nieta de Mirtha Legrand. "El Coco" Sily abrió los ojos sorprendido sorprendido y le consultó: "¿Quién lo manda?". La chef Jimena Monteverde, que estaba cerca escuchando, reaccionó y comentó: "¡Qué suerte que tenés vos, Juana!".

La presentadora, quien también se vio asombrada con la acción, indicó: "Es anónimo". Y el humorista le agregó: "De los que estamos acá puede venir el mensaje". Sin embargo, Juana resaltó: "No, el mensaje no viene de la mesa, viene desde afuera".

La crítica de Juana Viale a Mariana Fabbiani

En diálogo con Intrusos en el Espectáculo, Juana Viale cuestionó el programa conducido por Mariana Fabbiani en El Trece: "Su formato es una copia. No está mal decir que es una copia, está mal negar que lo es, cada uno es libre de crear y de copiar". En Lo de Mariana, los invitados comparten una mesa y comen en vivo como lo hacen en el producto liderado por su abuela hace tanto tiempo en la televisión argentina.

"Es algo que se inventó hace ya 53 años... Al pan, pan; y al vino, vino, chicos", amplió "Juanita", quien también le apuntó entre risas a la producción porque, según ella, "está mal decir que quisieron hacer una cosa diferente pero les quedó igual".