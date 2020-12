La conductora Juana Viale realizó su último programa al frente de las mesas de su abuela, Mirtha Legrand, y se despidió entre insultos y un particular baile.

La actriz se hizo cargo del programa de Legrand a raíz de la pandemia de coronavirus que obligó a su abuela recluirse por ser paciente de riesgo y se convirtió en un hallazgo para revitalizar el ciclo. Aunque su despedida oficial fue el sábado en La Noche de Mirtha, Viale apareció en los mejores momentos de Almorzando... y ensayó un baile extraño, además de lanzar un exabrupto.

"Ya está, terminamos. Váyanse todos a la p... que los parió", gritó la conductora entre risas. Sin embargo, enseguida recobró la seriedad y le agradeció a su producción por apoyarla en su trabajo.

"Felicitaciones a todo mi equipo maravilloso", señaló Juanita en su discurso. "Gracias a todos por haberme hecho el aguante con algo que yo no sabía hacer. Aprendí un poquito en estos nueve meses así que gracias. No saben lo que significa estar detrás de cámara con una mina que no sabía preguntar. Era imposible hacerlo sin todos ellos", aseguró antes de presentar las entrevistas y momentos más interesantes del año.

Luego, en otro segmento del especial, Viale hizo una mención especial a la chef Jimena Monteverde, que se convirtió en una especie de partenaire cómica durante todo el año. "No hubiese sido lo mismo sin vos, Ji", resaltó la hija de Marcela Tinayre.

La emoción de Juana Viale

El pasado sábado, durante la emisión de La Noche de Mirtha, Juana Viale tmabién se emocionó con los gestos de su hermano, el productor del programa Nacho Viale, y de su padre, Ignacio Viale del Carril.

"Gracias a todos los que nos acompañaron esta temporada rara y diferente, conmigo acá poniendo la voz y el cuerpo. Y gracias a todos los que no creían en mí, les cerré la boca", apuntó. Y luego, subrayó: "Muchísimas gracias a mi familia, a todos. Estoy muy contenta, todo termina y va a venir bien el descanso, vacaciones para todos, ojalá así sea".

"No voy a llorar", se anticipó antes de leer un mensaje que le dejó Nacho Viale en una tarjeta. "Un orgullo y un placer que seas parte de esta productora. La rompiste, llevaste el barco a buen puerto. Te amo, tu hermano y tu productor, Nacho", leyó sin poder contener las lágrimas.

Luego fue por el texto de su padre. "Asumiste la responsabilidad con amor por tu abuela y con calidad profesional le diste estilo propio. Te felicito de corazón, siempre te amo, papá", concluyó.