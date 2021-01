Las denuncias alrededor de Juan Darthés ya son varias. Más allá del abuso sexual por el cual se encuentra radicado y con orden de captura desde Nicaragua, también tuvo otro tipo de acusación por acoso sexual de Calu Rivero. En este caso fue durante la exitosa novela Dulce Amor, por Telefe, que también tenía a Sebastián Estevanez y Carina Zampini como protagonistas. Cuatro años más tarde reveló los acosos y en noviembre del 2019, mostró su alivio al conocer que la justicia actuaría contra él: "Lloré, lloré como una niña, hasta que pude ver cómo esa herida se cicatrizaba por completo".

Más allá de lo conocido en relación a Rivero y también a Thelma Fardin, otros compañeros que compartieron elenco con el actor denunciado demostraron no tener idea de lo que ocurría. Una de ellas fue la actual conductora, Zampini, que lo dejó en claro durante una entrevista en Los Ángeles de la Mañana por El Trece. "En aquel momento algo hablé, no quise hacerlo demasiado porque la verdad es que yo no estuve en conocimiento de ese hecho del que habló Calu", comenzó.

Quien ahora comanda El Gran Premio de la Cocina aseguró con respecto a la situación que se dio en aquel momento: "Si hubiera estado en conocimiento de eso en ese momento, no haría falta que hoy esté explicando porque había hecho algo. No soy de las personas que hacen de cuenta que las cosas no pasan, menos algo como eso". Y agregó: "De alguna manera hubiese intervenido... O hablado con Quique Estevanez, yo no lo supe".

Siguiendo por la misma línea, durante la charla con el conductor Ángel de Brito, subrayó: "Me parece que está bueno siempre escuchar a la víctima, más allá de que sea un tema de género, y acompañar la investigación pertinente hasta que alguien capacitado tome una decisión". Aunque le pareció necesario aclarar: "En los años que trabajé con Juan, que fueron bastante porque después hicimos Camino al Amor, nunca lo vi con una actitud que me diera a pensar que él podía llegar a ser tal o cual cosa. Nunca lo hizo conmigo, es justo decirlo".

¿En qué estado se encuentra la denuncia?

Recordemos que, además de Calu Rivero, otras actrices como Ana Coacci y Natalia Juncos también contaron públicamente que habían sufrido algún tipo de acoso por el actor. Por supuesto, en diciembre del 2018, la gran acusación de Thelma Fardin por violación agravada cambió el panorama. Actualmente se encuentra radicado en Brasil y a fines del 2019, la Interpol ordenó su captura internacional. Como se mantiene en el país vecino, donde no hay tratado de extradición, nada cambia.

"Es agotador pero uno sabe que este es el camino que una emprende cuando te dicen: 'hablemos y esperemos los tiempos de la Justicia...", dijo la joven actriz hace unos meses. Y sentenció en aquella ocasión: “Comprendo que los tiempos de la Justicia no son para nada los de la necesidad de uno. Yo sé que esto está latente, que cada tanto toma espacio en la agenda mediática y pública, pero en mi vida está ahí constantemente”.

La entrevista completa de Zampini: