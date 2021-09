Desilusión total: Juan Acosta se quedó afuera del búnker macrista y destrozó a Rodríguez Larreta

Después de esconder a Mauricio Macri en el cierre de campaña, el larretismo se sacó de encima al actor ultramacrista. El llanto de Juan Acosta y el mensaje para Larreta.

El mediático actor que se define como "anarco macrista pacifista", Juan Acosta, volvió a dar de qué hablar en las redes sociales luego de reclamar que se quedó afuera del búnker de Juntos por el Cambio. Al momento de explicar el porqué, Acosta, cargó contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Tras abandonar su rol como actor y humorista, Juan Acosta se convirtió en uno de los soldados del expresidente Mauricio Macri. Tanto fue su compromiso con la militancia macrista que se sorprendió de mala manera cuando vio que no fue convocado al evento que Juntos por el Cambio montó para recibir los resultados de estas elecciones 2021 PASO .

Lejos de hacer una revisión sobre lo impresentable que se pudo volver y que no tiene nada por compartir más que polémicos tuists e insultos para cualquier persona que destaque una medida del Gobierno, el actor expresó su enojo a través de su cuenta de Twitter y encontró en Larreta el responsable de que se tenga que quedar en su casa y esperar los resultados por televisión. "Primera vez que no me invitan al bunker: ¿estaré proscripto?", reclamó Acosta.

Minutos después, un seguidor hizo eco del reclamo del macrista le comentó: "no es Mauricio Macri el que convoca. Ahora es figureti Horacio Rodríguez Larreta". Si bien el humorista no respondió con palabras a la triste observación, retuiteó la teoría del internauta, avalando la acusación al Jefe de Gobierno porteño.

De todos modos, a lo largo de la jornada Acosta siguió compartiendo publicaciones de usuarios que proyectan su desquicio en la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, entre otras publicaciones enalteciendo al expresidente con quien comparte la desgracia luego de que en el cierre de campaña de Juntos por el Cambio el propio Larreta también se lo sacara de encima.

Horacio Rodríguez Larreta ninguneó a Macri

Juntos por el Cambio cerró la campaña de María Eugenia Vidal en un presuntuoso escenario 360° en su tan querida La Rural. Si bien se esperaba, al menos, un saludo por parte del expresidente Mauricio Macri, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta lo recibió, le dio una palmada en la espalda y lo apuró a bajar sin emitir una sola palabra. Larreta hizo subir al escenario a Macri, pidió que lo saluden y que lo aplaudan. Sin más, lo despachó con notable apuro y una palmadita en la espalda.