En las últimas horas, se confirmó que Romina Pereiro contrajo coronavirus. Inmediatamente después de haber conocido la noticia, Jorge Rial debió ser aislado por contacto estrecho y tomar los recaudos necesarios para no contagiarse. El conductor, quien hace unos días su salida de Intrusos en el Espectáculo, es paciente de riesgo.

Pereiro, quien se desempeña como nutricionista y forma parte del programa Mañanas Públicas -por la TV Pública-, contó cómo fue que advirtió que tenía síntomas de COVID-19: "De casualidad, mi hija me hizo oler un perfume el fin de semana y noté que no tenía olfato. Automáticamente me aislé en una habitación acá en casa".

Asimismo, y en diálogo con el mencionado canal en el que trabaja, la esposa de Rial señaló cómo es su estado de salud: "Por ahora estoy bien, con un poco de cansancio y dolor muscular. El resto de la familia está perfecta y sin síntomas". En tanto, remarcó que su pareja y sus hijas se encuentran bien: "Por medida preventiva, ellos también están aislados mientras yo estoy en esta habitación".

"Mis hijas se asoman y saludan, Jorge lo mismo. Me están mimando un montón", agregó la nutricionista de 41 años. Y expresó un deseo de cara a lo que viene: "Espero recuperarme rápido. Tengo muchas ganas de volver, venía muy entusiasmada, pero estas cosas son así".

Por qué Jorge Rial es paciente de riesgo:

El ex conductor de Intrusos en el Espectáculo sufre de hipertensión y problemas coronarios. En 2010, precisamente, Rial fue intervenido quirúrgicamente por insuficiencia cardíaca y le debieron colocar un stent para sostener la pared de una arteria.

Luis Ventura disparó contra Jorge Rial tras sus renuncia de Intrusos:

El periodista Luis Ventura, que hace un tiempo se marchó de Intrusos en el Espectáculo, cuestionó a Jorge Rial tras su salida del histórico programa y manifestó: "No le termino de creer (a Jorge Rial)", insistió Ventura y agregó: "Ya se fue muchas veces y después volvió".

Además, Ventura indicó: "Jorge se va, prueba otras cosas y si no le gusta, vuelve", reflexionó Ventura sobre el posible regreso de Rial a la conducción de Intrusos. Cabe resaltar que Rial anunció que podría continuar trabajando en televisión para iniciar un ciclo de periodismo político y análisis por la pantalla de América.